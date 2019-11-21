Представники "Свободи" не прийшли на 24 канал, хоча самі цього вимагали: у чому справа

У партії "Свобода" не знайшли, що відповісти на розслідування журналістів 24 каналу про те, чи існує угода між її лідером Олегом Тягнибоком та кумом Путіна Віктором Медведчуком. Раніше у Всеукраїнському об'єднанні через суд вимагали надати їм для цього ефірний час, але в підсумку так і не скористалися ним.

Першого листопада відділ держвиконавслужби Голосіївського районного відділу Києва виніс постанову, згідно з якою 24 канал мав власним коштом невідкладно надати ВО "Свобода" ефірний час – 19 хвилин 33 секунди.

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А все для того, аби політсила змогла надати відповідь на поширену в нашому розслідуванні проєкту ЦРУ інформацію.

Що відомо про розслідування ЦРУ? У ньому йдеться про те, що журналісту ЦРУ розповіли джерела про можливу угоду між Тягнибоком і Медведчуком. Розслідувачі з'ясували, що Тягнибов протягом виборчої кампанії часто з'являвся на каналах депутата партії "Опозиційна платформа – "За Життя" Віктора Медведчука.



Так, всього за перший місяць кампанії, до кінця червня, Олег Тягнибок мав 18 персональних ефірів. 60% ефірного часу Тягнибок отримав саме на медведчуківських каналах.



Цікаво, що Тягнибок жодного разу протягом виборів не з'являвся на телеканалі ZIK, поки він належав львівському бізнесмену Петру Димінському. А після купівлі телеканалу Козаком, він вже за два дні отримав там свій персональний ефір.

Зауважимо, що 24 канал двічі, в серпні і листопаді, звертався до "Свободи" з проханням надати відеозапис відповіді для оприлюднення в ефірі. Однак, матеріалів так і не отримав.



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