Представнику фармкомпанії, який розповів про хабарі для СБУ, "шиють" обвинувальний вирок

Розслідування кримінального провадження проти Сергія Христинченка, який розповів про вимоги хабарів і тиск з боку управління Сергія Семочка в програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом", стрімко завершилося після виходу сюжету в ефір.

Христинченко працює директором департаменту в компанії "Діавіта", що займається постачанням діалізних препаратів, пише Bihus.Info.

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10 жовтня, через тиждень після виходу програми в ефір, Вінницька місцева прокуратура затвердила обвинувальний акт у кримінальному провадженні, де Христинченко є одним з трьох фігурантів.

Ця справа (№ 42016101070000154) була розпочата ще влітку 2016 року і розслідувалася спільно столичною прокуратурою і Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки – простими словами очолюваною Семочком економічною контррозвідкою СБУ.



Справа проти "Діавіти" розпочалась ще влітку 2016-ого



Справа проти "Діавіти" розпочалась ще влітку 2016-ого

Під час підготовки сюжету Христинченко називав кримінальні справи проти "Діавіти" тиском з боку СБУ через відмову фірми платити хабарі спецслужбі.

Їм дуже важливо було показати, що не платити не можна,

– переконаний Христинченко.

Кримінальне провадження стосується тендерів, у яких приймала участь "Діавіта". За версією слідства, Христинченко (організатор) з головним спеціалістом-нефрологом МОЗ та завідувачкою Центру нефрології і діалізу Вінницької обласної клінічної лікарні (співучасники), змовилися замість відкритих конкурентних торгів організувати закупівлю лікарнею діалізних препаратів саме у "Діавіти" за неконкурентною переговорною процедурою і за завищеними цінами.

Для цього, на думку слідства, спеціаліст МОЗ готував роз’яснення щодо неможливості заміни виробника препаратів у хворих на ниркову недостатність. Ці роз’яснення і стали підставою для проведення саме переговорної процедури в одного учасника, який є єдиним постачальником препаратів від виробника, чиїми препаратами вже лікуються хворі. Неправомірна вигода від завищення ціни, на думку слідчих, мала скласти 3,5 мільйона гривень.

Ця закупівля за переговорною процедурою так і не відбулася через втручання Антимонопольного комітету (її оскаржував постачальних препаратів іншого виробника). Однак, на думку слідства, злочин не було закінчено з причин, які не залежали від волі підозрюваних. Відповідно, всіх трьох підозрюють у завершеному замаху на злочин, який міг полягати у зловживанні службовим становищем, службовому підробленні і привласненні державних коштів.

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Цікаво, що у травні 2018 року ГУ Нацполіції у Вінницькій області (в якого провадження опинилося після низки передач) постановило справу закрити – у зв’язку з відсутністю складу кримінального правопорушення. Копію постанови Bihus.Info надав Христинченко.

У постанові про закриття провадження зазначено, що виставлена "Діавітою" на переговорній процедурі ціна була завищеною, тому що згодом, за результатами відкритого тендеру, цей же препарат у цієї ж фірми закупили суттєво дешевше. Однак, факту зловживання службовим становищем з боку медчиновників слідчі не підтвердили.

За висновками поліції, медчиновники керувалася не корисливими мотивами, а медичними протоколами: пацієнтів в усьому світі прийнято незмінно лікувати препаратами одного діалізного виробника, клінічних досліджень щодо можливості заміни на препарати іншого немає. Тож в травні слідчі дійшли висновку, що медики збиралися закупити препарати конкретного виробника, без конкуренції, з метою уникнення негативних наслідків для життя і здоров’я пацієнтів.

Через місяць після закриття провадження ГУ Нацполіції у Вінницькій області, у червні, прокуратура скасувала відповідну постанову, а в жовтні це ж управління поліції ж затвердило обвинувальний акт.

Відео розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Нагадаємо, у розслідуванні йшла мова про колишнього посадовця СБУ і чинного працівника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка, який у часи перебування на чолі економічної контррозвідки СБУ втручався у закупівлі ліків для діалізу. А втручання ці спричинили зупинку закупівель і нестачу препаратів, через що померло дві сотні людей.



Окрім того, журналістам вдалося вирахувати родину Семочка і виявити, що за останні три роки її члени скупили три маєтки в Козині загальною вартістю у вісім мільйонів доларів, чого не могли дозволити офіційні доходи членів родини. А ще виявилося, що родина новоспеченого розвідника має російські паспорти і часто буває на території анексованого Криму.



У листопаді 2018-ого фігурант журналістського розслідування програми "Наші гроші" перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Сергій Семочко подав до суду на ПрАТ "Телерадіокомпанія Люкс", тобто 24 канал, та ведучого програми "Наші гроші" Дениса Бігуса.