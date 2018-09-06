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"Представництво ДНР" у Франції не закриватимуть: відома причина

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"Представництво ДНР" у Марселі не закриватимуть
"Представництво ДНР" у Марселі не закриватимуть / Фото з відкритих джерел

У французькому місті Екс-ан-Прованс завершився суд, рішення якого викликало обурення українських дипломатів. У ньому йшлося про відмову закривати так зване "представництво ДНР" у Марселі.

Про це повідомила "Європейська правда".

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Посол України у Франції Олег Шамшур написав з цього приводу твіт.

У пості посол висловив глибоке розчарування рішенням суду і сподівання на його оскарження прокуратурою.

Діяльності "представництва" терористичної "ДНР" у Франції нарешті має бути покладено край,
– написав дипломат.

До слова, у французькому місті Марсель так зване "представництво ДНР" відкрилося 25 вересня 2017 року, його зареєстрували як громадське об’єднання, а це не вимагає попереднього дозволу.

Шамшур
Олег Шамшур

Глава так званого "представництва" на своїй сторінці у Facebook назвав рішення "великою перемогою Донецької народної республіки" і наголосив, що, на його думку, таким чином "французьке правосуддя "представництво ДНР" у Франції визнає і підкріплює".

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Втім, Франція неодноразово заявляла, що ніколи не визнавала так звану "ДНР" та не має двосторонніх контактів із псевдореспублікою.

Теги: Новини політики Новини України Новини Донецька Новини Франції Судді
Джерело: 24 Канал
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