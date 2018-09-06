"Представництво ДНР" у Франції не закриватимуть: відома причина

У французькому місті Екс-ан-Прованс завершився суд, рішення якого викликало обурення українських дипломатів. У ньому йшлося про відмову закривати так зване "представництво ДНР" у Марселі.

Про це повідомила "Європейська правда".

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Посол України у Франції Олег Шамшур написав з цього приводу твіт.

Глибоко розчарований рішенням суду щодо т.зв. Репрезентативного центру «ДНР» у Франції. Розраховуємо на його оскарження прокуратурою: діяльності «представництва» терористичної «ДНР» у Франції нарешті має бути покладено край — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 6 вересня 2018 р.

У пості посол висловив глибоке розчарування рішенням суду і сподівання на його оскарження прокуратурою.

Діяльності "представництва" терористичної "ДНР" у Франції нарешті має бути покладено край,

– написав дипломат.

До слова, у французькому місті Марсель так зване "представництво ДНР" відкрилося 25 вересня 2017 року, його зареєстрували як громадське об’єднання, а це не вимагає попереднього дозволу.



Олег Шамшур

Глава так званого "представництва" на своїй сторінці у Facebook назвав рішення "великою перемогою Донецької народної республіки" і наголосив, що, на його думку, таким чином "французьке правосуддя "представництво ДНР" у Франції визнає і підкріплює".

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Втім, Франція неодноразово заявляла, що ніколи не визнавала так звану "ДНР" та не має двосторонніх контактів із псевдореспублікою.