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Представниця Євробачення-2016 від Азербайджану зняла романтичний кліп у Львові: відео

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Самра Рагімлі – Hypnotized
Самра Рагімлі – Hypnotized / Скріншот з відеоролику

Азербайджанська співачка Самра Рагімлі (Samra Rahimli) зняла кліп на пісню "Hypnotized" у центральній частині Львова.

У 2016 році артистка представляла країну на міжнародному конкурсі Євробачення-2016 в Стокгольмі, Швеція, з піснею "Miracle" ("Чудо"), де зайняла 17 місце.

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Для створення нової відеороботи команда співачки Самра та львівська студія "We Production" працювала у 10 локаціях в центральній частині Львова. Режисером нового відео кліпу став Георгій Дергачовий.


Самра та львівська студія "We Production"

Сама виконавиця, яка познайомилась з командою "We Production" на пісенному конкурсі Євробачення, розповіла, що Львів їй неймовірно сподобався.

В перший день зйомок нам дуже пощастило, адже було сонячно і тепло. Ми змогли зняти чудові кадри прямо на вуличках Львова! А на третій день, після студійних зйомок, навколо вже були кучугури снігу. Львів – чудове і непередбачуване місто, як і сама любов!,
зазначила Самра.

За її словами, раніше вона ніколи не була у Львові, − мала можливість відвідати лише Київ і Дніпро.

"Тут усе красиве і цікаве. Це місто-загадка, місто натхнення, у Львові ви можете знайти все необхідне, дуже близько і зручно. Я навіть покаталась на львівському трамваї! Чому кліп знімали саме тут? – Хотілось показати у кліпі затишок, кохання, теплу атмосферу для закоханих. Львів для цього ідеально підходить", – підсумувала артистка.

Самра Рагімлі – Hypnotized: дивитись відео онлайн


Самра Рагімлі на зйомках кліпу на пісню "Hypnotized" у Львові

Теги: Новини України LifeStyle Новини Львова Євробачення Новини Азербайджану
Джерело: 24 Канал
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