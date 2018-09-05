Прелюдія до масштабного наступу: західні ЗМІ про авіаудари Росії по Сирії

Режим сирійського диктатора Башара Асада, підтримуваний Росією, готує масштабний наступ на Ідліб – останній великий опорний пункт опозиції, розташований уздовж північно-західного кордону Сирії з Туреччиною. Інформація про заплановану атаку з'явилася у ЗМІ минулого тижня. Аналітики побоюються, що це може стати фінальним протистоянням у регіоні із втратою впливу Заходу на конфлікт.

Західна преса проаналізувала, які наслідки матиме наступ на Ідліб та як він може змінити розстановку сил у Сирії.

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Прелюдія до російсько-сирійського наступу

4 вересня, після тритижневої перерви російська авіація відновила авіаудари, спрямовані на західну частину території Сирії, один із небагатьох осередків опору, ще контрольованих повстанцями. Незважаючи на застереження американського президента Дональда Трампа від "серйозної гуманітарної помилки", висловлені ним цього ж дня, режим Дамаска разом зі своїми російськими союзниками влаштував прелюдію до російсько-сирійського наступу проти провінції Ідліб, якого так побоювалися країни Заходу, пише Le Figaro.

Як мінімум двадцять атак були здійснені трьома російськими літаками, що злетіли з російської військової бази "Хмеймім" у Сирії. Загинули як мінімум дев'ять цивільних осіб, серед них – п'ятеро дітей. Однак з боку російського міністерства оборони, чиї літаки надають військам Башара Асада безпрецедентну підтримку з повітря, без якої Дамаск був би не в змозі відвоювати Ідліб, не було зроблено ніяких коментарів, зазначає видання.

Треба дочекатися найближчих днів, щоб побачити, чи будуть продовжуватися авіаудари, і зрозуміти справжню природу цільових груп. Наступ може продовжитися шляхом обмежених артилерійських обстрілів, що виникають у різний час на окремих ділянках, перш ніж почнеться велика загальна атака,

– вважає Кирило Семенов, аналітик Центру ісламських досліджень Інституту інноваційного розвитку.

В останні дні Дамаск, Москва та Іран не приховують свого наміру "покінчити" з Ідлібом, продовжує автор статті. За словами представника Кремля Дмитра Пєскова, йдеться про "гніздо тероризму", яке підриває мирний процес і служить тиловою базою для підготовки атак проти російських сил.

"Дамаск використовує ту ж риторику, що й Кремль, однак насправді ситуація складніша: провінція переважно контролюється джихадистами угруповання "Хайат Тахрір аш-Шам", якою керують бойовики колишнього сирійського крила "Аль-Каїди". По інший бік перебувають різні бунтівні угруповання, спонсоровані Туреччиною, яка, у свою чергу, є союзником Росії. На місці обидва табори, які виступають проти Асада, ведуть міжусобну боротьбу", – пояснює французька газета.

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"Генеральна репетиція"

Тим часом 1 вересня Росія раптово почала семиденні спільні навчання Військово-морського флоту та Військово-космічних сил у Середземному морі. Ці масштабні маневри, на думку багатьох експертів, є "генеральною репетицією" наступу на Ідліб.



Військові навчання Росії у Середземному морі – це генеральна репетиція наступу на Ідліб

Військові навчання повинні завершитися у четвер, 6 вересня, тобто напередодні саміту в Тегерані між російським, турецьким та іранським президентами. Анкара, учасниця мирного процесу в Астані, яка обрала Ідліб як "зону деескалації конфлікту", наразі є єдиною противагою масованому наступу проти цієї території, констатує французьке видання. Проте, на думку старшого наукового співробітника Центру Харірі на Близькому Сході Файзала Ітана, навряд чи турецький лідер Реджеп Ердоган опиниться на шляху Кремля в Ідлібі.

І в режиму Асада, і в Росії одна мета: відновити суверенітет режиму в Сирії. Ідліб – не виняток і ніколи ним не був. Так, цілком можливо, що Туреччина, Росія, і режим Асада укладуть угоду, після чого Асад отримає Ідліб без бою. Лише в цьому випадку підтримка Росії стає для сирійського диктатора неактуальною,

– цитує Atlantic Council слова експерта.

Для Анкари найкращий варіант – домовитися про те, щоб режим Асада захопив Ідліб із мінімальною жорстокістю, і перевести біженців із Туреччини в інші території Сирії, додав Ітан.

Загроза масштабної гуманітарної катастрофи

Населення Ідлібу складає близько трьох мільйонів осіб. Десятки тисяч сирійців, які потрапили в пастку в інших частинах спустошеної війною країни, евакуювали туди після угод про припинення вогню з режимом Башара Асада. Через напад на Ідліб може статися масштабна гуманітарна катастрофа – в Сирії залишилося лише кілька безпечних місць, куди можна евакуювати цивільних.

30 серпня під час прес-конференції з Сергієм Лавровим глава МЗС Сирії Валід Муалем пообіцяв, що сирійський уряд, у разі наступу на Ідліб, спробує мінімізувати кількість жертв серед мирного населення. Сирійський дипломат запропонував, щоб мирним громадянам, які раніше втекли в цю провінцію на півночі країни, дали можливість евакуюватися в інші райони Сирії, однак невідомо, чи стане Росія чекати, поки Ідліб покинуть мирні жителі.

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Мирне населення може не встигнути покинути Ідліб до російсько-ірансього наступу. Фото: Getty Images

США та Європа залишаться осторонь?

Наступ на останній бастіон повстанців Ідліб, ймовірно, буде дійсно жорстоким. Але розвиток подій логічний. Єдина проблема: Європи і Заходу більше немає в рівнянні про мирне врегулювання. Остаточне рішення про результат сирійської війни ухвалять у Москві, а не в США,

– переконаний журналіст німецького видання Handelsblatt Озан Деміркан.

У будь-якому випадку наступ є і лакмусовим папірцем для відносин між гравцями, які прагнуть до влади в регіоні, продовжує він. Те, що члени сирійської трійки, що складається з Росії, Ірану та Туреччини, будуть належним чином співпрацювати один з одним, ще не гарантовано. У гіршому випадку може виникнути конфлікт інтересів – з руйнівними наслідками для мирного населення Сирії, застерігає автор публікації.



Три "хрещені батьки" Сирії (зліва направо): Реджеп Ердоган, Володимир Путін, Хассан Рухані

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Очевидним є те, що "три хрещені" батьки Сирії не братимуть до уваги інтереси США та Європи, щоб "розпиляти" регіон. Однак відкритим залишається питання щодо реакції глави Білого дому на потенційний наступ в Ідлібі. Не схоже, що Трамп готовий "утратити обличчя" і поступитися Сирією.