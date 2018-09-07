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Премія Fashion Media Awards: найкращі образи зірок з червоної доріжки

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Fashion Media Awards: найкращі образи
Fashion Media Awards: найкращі образи / www.gettyimages.in

У Нью-Йорку стартував грандіозний Тиждень моди, через що у місті відбувається не лише велика кількість показів, а й світських подій. Однією з таких стала премія Fashion Media Awards, яка відбулась 6 вересня.

Премія Fashion Media Awards вже шостий рік поспіль збирає найвідоміших моделей світу у Нью-Йорку, щоб нагородити їх почесними званнями у сфері моди. Авторитетне видання Daily Front Row’s визначило декількох зірок, які відзначились особливими успіхами у "фешн-індустрії".

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Так, першу нагороду отримала Хейлі Бодуін у номінації "Модна медіа персона" (Fashion Media Personality), оскільки її ім’я після заручин з виконавцем Джастіном Бібером вже кілька місяців не покидає світові ЗМІ. В номінації "Прорив року" (Breakthrough Model) перемогу отримала модель із захворюванням вітиліго Вінні Харлоу. В категорії "Сила моди" (Fashion Force) заповітну статуетку отримала пишнотіла модель Ешлі Грем. Ведучою церемонії нагородження стала Нікі Мінаж.


Хейлі Болдуін на Fashion Media Awards


Нікі Мінаж і Вінні Харлоу на Fashion Media Awards


Ешлі Грем на Fashion Media Awards

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На модній події також були присутні такі зірки як Ірина Шейк, Тесс Голлідей, Томмі Хілфігер з дружиною Ді Оклеппо, Пріянка Чопра, Джіджі Хадід, Періс Джексон, Слік Вудс, Тейлор Хілл та інші.


Ірина Шейк на Fashion Media Awards


Джіджі Хадід на Fashion Media Awards


Періс Джексон на Fashion Media Awards


Пріянка Чопра на Fashion Media Awards


Тейлор Хілл на Fashion Media Awards


Тесс Голлідей на Fashion Media Awards


Слік Вудс на Fashion Media Awards


Томмі Хілфігер з дружиною Ді Оклеппо на Fashion Media Awards

Теги: LifeStyle Мода Хейлі Болдуін Ешлі Грем Ірина Шейк Джіджі Хадід
Джерело: 24 Канал
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