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      Премії та листівки для бюджетників: як Порошенко хоче купити наше майбутнє

      Що це було? 48 Читать новость на русском

      Про використання адмінресурсу Порошенком, про "Томос-тур" та президентські вибори – у програмі "Що це було?" розповіла шеф-редакторка сайту LB.ua Соня Кошкіна.

      Про використання адмінресурсу Порошенком

      За словами ведучої програми Євгенії Моторевської, перший прояв використання адмінресурсу Петром Порошенком відбувся в Чернігові. Перед Новим роком людям роздавали агітаційних листівки з привітаннями, а також гроші – 750 гривень. Нібито, їх роздавали офіційно, бо це були офіційні премії для бюджетників.

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      Однак є два запитання – по-перше, чому готівка, адже нині 2019 рік і банківська система працює, а по-друге, чому на агітаційних листівках світлина Порошенка з очільником міста. 

      Про "Томос-тур" в Україні 

      Так званий "Томос-тур" Порошенка є елементом його передвиборчої кампанії. До прикладу, на парламентських виборах 2012 року низка регіоналів використовували святі мощі у якості агітації. Було цікаво, що вони брали їх в оренду, і Афон на цьому непогано заробляв. Але після того, як охочих взяти мощі в оренду стало забагато, то афонські монахи вирішили, що українським політикам вони їх більше не даватимуть.

      Проте політики були більш винахідливими й вирішили купити частини мощі на американському сайті eBay. Сам Віктор Янукович у 2012 році на території жовтневого госпіталю відкрив так званий "Афонське подвір'я", привозили туди голову Іоана Хрестителя, яку потім возили Україною. Електорально регіоналам це не допомогло.

      Про шанси Порошенка на президентських виборах

      Якщо Петро Порошенко вирішить балотуватися Президенти України, то у нього є шанси потрапити у другий тур виборів 2019 року. Щодо переобрання, то я не можу сказати. На мою думку, той, хто говорить, що президентом точно стане Порошенко, чи Тимошенко, чи Зеленський, чи будь-хто інший, – це шарлатанство. Ми не можемо цього знати, бо ситуація змінюється дуже стрімко. Якщо одні прогнози були весною, потім зовсім інші влітку та восени, то я б не давала сто відсотків нікому.

      Більше – дивіться у програмі. 

      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Релігія Що це було? Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Новини Чернігова Гроші Томос Юлія Тимошенко
      Джерело: 24 канал
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