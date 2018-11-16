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      Прем’єр Чехії після гучного скандалу не збирається йти у відставку

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      Прем’єр-міністр Чехії сказав, що ніколи не піде у відставку
      Прем’єр-міністр Чехії сказав, що ніколи не піде у відставку / ua.news

      Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш емоційно заявив, що ні за що в житті не залишить посаду добровільно.

      Про це повідомляє видання Novinky.

      Читайте також: Скандал з прем'єром Чехії: чому політик може піти у відставку та до чого тут Крим

      Я лише хотів би сказати, що ніколи не піду у відставку. Ніколи. І хай всі про це знають. Ніколи,
      – заявив Бабіш.

      Крім того, прем’єр подякував президенту Мілошу Земану за обіцянку уповноважити його сформувати новий кабінет у разі можливої відставки.

      Відео про перипетії скандалу навколо чеського політика:

      Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відправив свого сина до окупованого Криму, щоб уникнути допиту у справах про корупцію. Про це заявив його син, який наразі мешкає у Швейцарії. Проте сам прем'єр Чехії заперечує таку інформацію.

      Чому розгорівся скандал з прем'єром ЧехіїБабіша-старшого звинувачують у махінації з коштами Євросоюзу. Аби "вписати" власну ферму та конференц-центр, відомий як "Гніздо лелеки", у програму субсидій ЄС Бабіш-страший приховав, що є їхнім власником. Махінацію викрили, і почалось розслідування. Бабіш-молодший, якому батько приписував роль власника центру, звернувся до ЗМІ та заявив про його викрадення до окупованого Криму. Він розповів журналістам, що колись давно через конфлікт з поліцією потрапив до Національного інституту психічних захворювань, де йому склали довідку про психічне захворювання. Син каже, що нічого про це не знав. Після звинувачень висунутих проти прем'єра, як каже Бабіша-молодший, чоловік Протопопової Петро насильно відвіз його в анексуваний Росією Крим, оскільки батько хотів, щоб син "зник". Хоча сам Андрей Бабіш каже, що це все неправда і його діти – мають психічні розлади. Всі. Тому ніяких свідчень давати не можуть.

      СКАНДАЛ З ПРЕМ'ЄРОМ ЧЕХІЇ: хроніка подій
      Теги: Новини політики Чехія Скандал
      Джерело: 24 канал
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