Прем’єр Чехії після гучного скандалу не збирається йти у відставку

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш емоційно заявив, що ні за що в житті не залишить посаду добровільно.

Про це повідомляє видання Novinky.

Читайте також: Скандал з прем'єром Чехії: чому політик може піти у відставку та до чого тут Крим

Я лише хотів би сказати, що ніколи не піду у відставку. Ніколи. І хай всі про це знають. Ніколи,

– заявив Бабіш.

Крім того, прем’єр подякував президенту Мілошу Земану за обіцянку уповноважити його сформувати новий кабінет у разі можливої відставки.

Відео про перипетії скандалу навколо чеського політика:

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш відправив свого сина до окупованого Криму, щоб уникнути допиту у справах про корупцію. Про це заявив його син, який наразі мешкає у Швейцарії. Проте сам прем'єр Чехії заперечує таку інформацію.

Чому розгорівся скандал з прем'єром ЧехіїБабіша-старшого звинувачують у махінації з коштами Євросоюзу. Аби "вписати" власну ферму та конференц-центр, відомий як "Гніздо лелеки", у програму субсидій ЄС Бабіш-страший приховав, що є їхнім власником. Махінацію викрили, і почалось розслідування. Бабіш-молодший, якому батько приписував роль власника центру, звернувся до ЗМІ та заявив про його викрадення до окупованого Криму. Він розповів журналістам, що колись давно через конфлікт з поліцією потрапив до Національного інституту психічних захворювань, де йому склали довідку про психічне захворювання. Син каже, що нічого про це не знав. Після звинувачень висунутих проти прем'єра, як каже Бабіша-молодший, чоловік Протопопової Петро насильно відвіз його в анексуваний Росією Крим, оскільки батько хотів, щоб син "зник". Хоча сам Андрей Бабіш каже, що це все неправда і його діти – мають психічні розлади. Всі. Тому ніяких свідчень давати не можуть.