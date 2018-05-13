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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Прем'єр Ізраїлю кумедним жестом відреагував на перемогу Нетти на Євробаченні 2018: відео

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Реакція Нетаньяху на перемогу Нетти на Євробаченні 2018
Реакція Нетаньяху на перемогу Нетти на Євробаченні 2018 / Колаж 24 Канал

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху показав кумедний жест, реагуючи на перемогу на Євробаченні 2018 представниці країни Нетти Барзілай.

Відповідне відео опубліковане на Twitter-сторінці ізраїльського лідера.

Зазначимо, що учасниця Євробачення 2018 від Ізраїлю Нетта Барзілай перемогла у конкурсі із піснею "Toy".

У короткому ролику Нетаньяху показав рухи курки, яка асоціюється з переможною піснею Нетти.

Читайте також: Як Нетта відреагувала на свою перемогу на Євробаченні-2018: емоційне відео

Журналісти, які стояли неподалік від політика, оцінили його почуття гумору та зайшлися сміхом від такого жесту.

До слова, після перемоги Нетти Барзілай на Євробаченні 2018 Нетаньяху заявив, що Євробачення 2019 відбудеться у Єрусалимі.

 

 

 

Теги: LifeStyle Євробачення Євробачення 2018 Курйозні новини Нетта Барзілай Новини Ізраїля Біньямін Нетаньяху
Джерело: 24 Канал
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