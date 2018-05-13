Прем'єр Ізраїлю кумедним жестом відреагував на перемогу Нетти на Євробаченні 2018: відео

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху показав кумедний жест, реагуючи на перемогу на Євробаченні 2018 представниці країни Нетти Барзілай.

Відповідне відео опубліковане на Twitter-сторінці ізраїльського лідера.

Зазначимо, що учасниця Євробачення 2018 від Ізраїлю Нетта Барзілай перемогла у конкурсі із піснею "Toy".

У короткому ролику Нетаньяху показав рухи курки, яка асоціюється з переможною піснею Нетти.

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Журналісти, які стояли неподалік від політика, оцінили його почуття гумору та зайшлися сміхом від такого жесту.

До слова, після перемоги Нетти Барзілай на Євробаченні 2018 Нетаньяху заявив, що Євробачення 2019 відбудеться у Єрусалимі.