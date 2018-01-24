Прем'єр-міністр Чехії вдруге сформує уряд за дорученням Земана
Президент Чехії Мілош Земан затвердив відставку уряду, який очолював Андрей Бабіш, після чого він доручив йому вдруге сформувати новий склад уряду.
Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на Ceska Televize.
Читайте також: Вибори у Чехії: президента Земана більше люблять у регіонах, а його суперника Драгоша – у Празі
Земан зазначив, щоб сформувати новий Кабмін не потрібно 101 підпис депутатів. Таким чином, за його словами, у нового складу Кабміну є шанс отримати довіру парламенту.
Я не можу виключити, що мене не переоберуть президентом. У такому випадку я дотримуватимуся обіцянки призначити Андрея Бабіша прем'єр-міністром протягом лютого,
– заявив президент Чехії.
Відомо також, що партія ANO Андрея Бабіша уже почала вести перемовини з іншими політичними силами щодо створення нового уряду.
Нагадаємо, 26-27 січня відбудеться другий тур президентських виборів у Чехії. За головне крісло змагатимуться два кандидати – чинний глава держави Мілош Земан та його опонент Їржі Драгош. Шанси другого оглядачі оцінюють як більш високі.