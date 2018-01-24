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Прем'єр-міністр Чехії вдруге сформує уряд за дорученням Земана

18:06, сьогодні 383
Земан та Бабіш
Земан та Бабіш / ceskatelevize.cz

Президент Чехії Мілош Земан затвердив відставку уряду, який очолював Андрей Бабіш, після чого він доручив йому вдруге сформувати новий склад уряду.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на Ceska Televize.

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Земан зазначив, щоб сформувати новий Кабмін не потрібно 101 підпис депутатів. Таким чином, за його словами, у нового складу Кабміну є шанс отримати довіру парламенту.

Я не можу виключити, що мене не переоберуть президентом. У такому випадку я дотримуватимуся обіцянки призначити Андрея Бабіша прем'єр-міністром протягом лютого,
– заявив президент Чехії.

Відомо також, що партія ANO Андрея Бабіша уже почала вести перемовини з іншими політичними силами щодо створення нового уряду.

Нагадаємо, 26-27 січня відбудеться другий тур президентських виборів у Чехії. За головне крісло змагатимуться два кандидати – чинний глава держави Мілош Земан та його опонент Їржі Драгош. Шанси другого оглядачі оцінюють як більш високі.

Теги: Новини політики Чехія
Джерело: 24 Канал
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