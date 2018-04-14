Прем'єр-міністр Ізраїлю заборонив міністрам коментувати удар по Сирії
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав членам свого уряду не робити жодних публічних заяв стосовно ракетного удару США, Британії і Франції по Сирії.
Така заборона з'явилась після заяви міністра будівництва Ізраїлю Йоав Галанта, який назвав ракетний удар "важливим посланням для осі зла – Ірану, Сирії і "Хезболли" (терористична організація)", пише MigNews з посиланням на 10 канал ІТВ.
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Разом із цим, Біньямін Нетаньяху написав у Twitter про підтримку політичних дій Президента США Дональда Трампа.
Рік тому я дав чітко зрозуміти, що Ізраїль повністю підтримує рішення президента Трампа стосовно використання і розподілу хімічної зброї,
– наголосив прем'єр-міністр.
14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь нахімічну атаку урядовими силами Башара Асада.
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У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.