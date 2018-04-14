Прем'єр-міністр Ізраїлю заборонив міністрам коментувати удар по Сирії

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху наказав членам свого уряду не робити жодних публічних заяв стосовно ракетного удару США, Британії і Франції по Сирії.

Така заборона з'явилась після заяви міністра будівництва Ізраїлю Йоав Галанта, який назвав ракетний удар "важливим посланням для осі зла – Ірану, Сирії і "Хезболли" (терористична організація)", пише MigNews з посиланням на 10 канал ІТВ.

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Разом із цим, Біньямін Нетаньяху написав у Twitter про підтримку політичних дій Президента США Дональда Трампа.

Рік тому я дав чітко зрозуміти, що Ізраїль повністю підтримує рішення президента Трампа стосовно використання і розподілу хімічної зброї,

– наголосив прем'єр-міністр.

לפני שנה הבהרתי שישראל תומכת תמיכה מלאה בהחלטתו של הנשיא טראמפ להתייצב נגד השימוש וההפצה של נשק כימי. נחישותו של הנשיא טראמפ ותמיכתה של ישראל נותרו בעינן.



הבוקר, בהובלה אמריקנית, ארצות הברית, צרפת ובריטניה הוכיחו שמחויבותן למאבק בנשק כימי אינה מוגבלת להצהרות בלבד. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 14, 2018

14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь нахімічну атаку урядовими силами Башара Асада.

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У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. Загиблих внаслідок операції немає, проте троє осіб отримали осколкові поранення.