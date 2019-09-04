Прем'єр-міністр пообіцяв розпочати податкову реформу навесні 2020 року, – ЗМІ

Новий уряд почне проведення податкової реформи навесні 2020 року. А оновлена податкова система набуде чинності вже з 1 січня 2021 року.

"Ми плануємо глибоку реформу податкової системи навесні наступного року, тому що не можна змінювати податкову систему в другому півріччі", – повідомив новопризначений прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Цей рік ми присвятимо тому, щоб відремонтувати адміністрування, щоб бізнес витрачав менше часу і грошей на те, щоб рахувати,

– додав він.

Восени 2019 року уряд планує займатися наведенням порядку з адмініструванням податків.

Гончарук додав, що Державна податкова служба повинна стати максимально ефективною. За словами прем'єра, зараз податкова система працює не на користь добросовісних платників податків.

Гончарук уточнив, що при створенні нової моделі податкової системи уряд буде виходити з того, що спрощеною повинна бути вся країна. "Оподаткування має бути таким простим, щоб воно не було обтяжливим ні для кого", – підсумував прем'єр-міністр.

Державна податкова служба офіційно почала працювати в Україні 28 серпня 2019 року. Вона замінила собою Державну фіскальну службу.