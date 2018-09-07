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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Прем'єр-міністру доповіли про критичну ситуацію на "Укрзалізниці"

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Віктор Галасюк
Віктор Галасюк / 5.ua

Сьогодні склалася критична ситуація з перевезенням сировини і готової продукції гірничо-металургійним комплексом і українськими аграріями.

Про це в своєму зверненні до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана під час "години запитань" до уряду зазначив глава парламентського комітету з питань промислової політики Віктор Галасюк.

"Тільки в промисловості, в ГМК, на який припадає 45% перевезень, тільки по цій сфері минулого місяця втрачено 68 млн доларів валютної виручки. Уявіть собі, майже 2 мільярди гривень. Це прямий мінус платіжному балансу, а значить удар по гривні, і це прямий мінус в економіці України", підкреслив політик.

За словами Віктора Галасюка, сьогодні на залізниці не вистачає локомотивів.

"Ми пропонуємо негайно вирішити цю проблему на найвищому рівні, забезпечити рухомий склад, забезпечити локомотиви. Якщо сьогодні немає належних локомотивів в "Укрзалізниці", значить, треба зараз терміново брати їх в оренду в Казахстані, в Білорусії, в країнах Балтії, закривати цей сезонний дефіцит. Тому що те, що відбувається сьогодні,  удар по міжнародному іміджу України та удар по курсу гривні. Давайте терміново це виправляти", резюмував глава парламентського комітету.

Нагадаємо, на нараді в Державній регуляторної службі, яка проходила минулого тижня, представники промислових асоціацій і підприємств звернули увагу на критичну ситуацію з перевезенням вантажів "Укрзалізницею". За інформацією учасників наради, сьогодні на залізницях кинутими стоять сотні складів, а дефіцит локомотивів перевищує 100 одиниць, за оцінками фахівців. Це призводить до труднощів з нарощуванням виробництва і збуту продукції, а також затоварювання складів. Зокрема, на складах українських гірничо-збагачувальних комбінатах вже накопичилося 700 тис. тонн залізорудної продукції при нормативі в 150 тис. тонн.

Теги: Укрзалізниця металургія Володимир Гройсман Тарифи
Джерело: 24 Канал
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