Прем’єр Польщі категорично висловився про будівництво "Північного потоку-2"

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Європа не потребує будівництва нового газопроводу Росії, а сам цей проект становить загрозу енергобезпеці ЄС.

Про це він заявив під час свого звернення до Європарламенту, передає "Укрінформ".

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"Усі зусилля у Східній Європі щодо енергетичної безпеки можуть бути підірвані проектом "Північний потік-2". Це не економічний проект, а політичний. Євросоюз його не потребує", – заявив Моравецький.

За його словами, будівництво "Північного потоку-2" надасть Росії додаткових важелів впливу на формування політики у ЄС, що створює ризики дестабілізації регіону.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Також, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу видали у Фінляндії та Швеції.



США вважають, що проект будівництва газопроводу "Північний потік- 2" створює проблеми безпеки для країн Заходу, тому проти нього можуть бути введені санкції. Зокрема, проти німецьких компаній, які братимуть участь у будівництві.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.