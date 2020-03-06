22:10
6 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Мусульмани проти конституції РФ. Термінатор по-російськи
      Вєсті Кремля
      20:52, сьогодні
      Вєсті.UA: 8 негритят Зеленського. Шмигаль вляпався у мокру справу
      Вєсті.UA
      20:24, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      ВОДА В КРИМУ КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      Прем'єр Шмигаль розповів, чи планує змінювати керівництво митниці

      - Читать новость на русском
      Віправляти Нефьодова у відставку без аудиту митниці – несправедливо, – Шмигаль / delo.ua

      Перед зміною Кабінету Міністрів України Володимир Зеленський називав однією з причин невиконання дербюджету на 16 мільярдів гривень, з яких 13 мільярдів – провал надходжень з митниці. Новопризначений прем'єр Денис Шмигаль переконаний, що перед зміною керівнитцва митниці потрібно провести аудит і бесіди з нинішніми керівниками.

      Наразі Кабмін працює над аналізом причин невиконання державного бюджету, а також шукає джерела, завдяки яким у першому кварталі року таки вдасться виконати бюджет. Про це Денис Шмигаль розповів в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

      Цікаво НАБУ відкрило справу проти Нефьодова: деталі

      Фактично щодня ми працюємо з економічним блоком. Впритул до того, що і сьогодні, і завтра (у суботу, вихідний день – 24 канал) ми будемо працювати з керівниками митниці, податкової і казначейства. Робота ведеться,
      – підкреслив прем'єр-міністр.

      Він запевнив, що коли в уряду будуть відповідні цифри, вони будуть надані українцям. Мовляв, влада хоче бути прозорою і чесною з громадянами щодо того, у якій ситуації зараз перебуває країна.

      "Ми визначемо причини, чому так сталося (мовиться про провал митниці – 24 канал). Якщо це курс гривні – значить курс, якщо зловживання – значить зловживання. Ми це все покажемо, провівши аудит", – запевнив Денис Шмигаль.

      Водночас він наголосив, що для того, аби ухвалювати кадрові рішення, потрібні ґрунтовні підстави. Мовляв, передовсім потрібно справедливо вирішити, якою є причина.

      Що відомо про можливі кадрові зміни на митниці?Про проблеми з митницею говорив Президент України Володимир Зеленський перед розглядом Радою питання про відставку уряду Олексія Гончарука. Фактично, це була єдина цифра у великому зверненні президента. Він заявив, що через проблеми на митниці бюджет лише за перші 2 місяці 2020 року недоотримав 13 мільярдів гривень.

      Після зміни уряду почали поширюватися чутки і про відставку голови Держмитниці Максима Нефьодова. Знову ж таки, за чутками, за молодого реформатора буцімто заступилися західні лобісти, які просять залишити Нефьодова на посаді, щоб він мав можливість завершити реформу української митниці.

      Максим Михайлюк – головний герой реаліті-шоу Холостяк: що про нього відомо
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Державна митна служба Максим Нефьодов Новий уряд Шмигаля Денис Шмигаль
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:00 Хто перший кине в мене камінь?
      Дмитро Кулеба
      сьогодні , 19:40 Не можуть дозволити відкриту війну: чому Ердоган та Путін вирішили домовлятися
      Анатолій Максимов
      27 лютого , 17:16 Історії успіху підприємців: як просто створити незабутній подарунок
      Віктор Терешков
      сьогодні , 17:34 Призовий конкурс для дизайнерів від компанії Dimplex
      сьогодні , 17:40 Олег Волошин: що відомо про скандального проросійського політика з ОПЗЖ
      Анна Запотоцька
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук