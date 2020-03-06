Прем'єр Шмигаль розповів, чи планує змінювати керівництво митниці

Перед зміною Кабінету Міністрів України Володимир Зеленський називав однією з причин невиконання дербюджету на 16 мільярдів гривень, з яких 13 мільярдів – провал надходжень з митниці. Новопризначений прем'єр Денис Шмигаль переконаний, що перед зміною керівнитцва митниці потрібно провести аудит і бесіди з нинішніми керівниками.

Наразі Кабмін працює над аналізом причин невиконання державного бюджету, а також шукає джерела, завдяки яким у першому кварталі року таки вдасться виконати бюджет. Про це Денис Шмигаль розповів в ефірі проєкту "Свобода слова Савіка Шустера".

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Фактично щодня ми працюємо з економічним блоком. Впритул до того, що і сьогодні, і завтра (у суботу, вихідний день – 24 канал) ми будемо працювати з керівниками митниці, податкової і казначейства. Робота ведеться,

– підкреслив прем'єр-міністр.

Він запевнив, що коли в уряду будуть відповідні цифри, вони будуть надані українцям. Мовляв, влада хоче бути прозорою і чесною з громадянами щодо того, у якій ситуації зараз перебуває країна.

"Ми визначемо причини, чому так сталося (мовиться про провал митниці – 24 канал). Якщо це курс гривні – значить курс, якщо зловживання – значить зловживання. Ми це все покажемо, провівши аудит", – запевнив Денис Шмигаль.

Водночас він наголосив, що для того, аби ухвалювати кадрові рішення, потрібні ґрунтовні підстави. Мовляв, передовсім потрібно справедливо вирішити, якою є причина.

Що відомо про можливі кадрові зміни на митниці?Про проблеми з митницею говорив Президент України Володимир Зеленський перед розглядом Радою питання про відставку уряду Олексія Гончарука. Фактично, це була єдина цифра у великому зверненні президента. Він заявив, що через проблеми на митниці бюджет лише за перші 2 місяці 2020 року недоотримав 13 мільярдів гривень.



Після зміни уряду почали поширюватися чутки і про відставку голови Держмитниці Максима Нефьодова. Знову ж таки, за чутками, за молодого реформатора буцімто заступилися західні лобісти, які просять залишити Нефьодова на посаді, щоб він мав можливість завершити реформу української митниці.