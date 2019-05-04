Прем'єр Швеції заявив, що не бачить у Росії загрози

Прем'єр Швеції Стефан Левен не вважає, що Росія становить пряму військову загрозу для його країни. Однак попри це країна вважає неприйнятною окупацію Криму та війну на Донбасі.

Між країнами спостерігається певне потепління у взаєминах після зустрічі Левена з російським президентом Володимиром Путіним, пише у своєму матеріалі телерадіокоманія Yle.

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Тепер прем’єр Швеції заявляє, що у його країні завжди хотіли, аби стосунки з Росією стали кращими.

Росія – велика країна і наш сусід,

– додав він.

Зазначимо, до зустрічі у квітні керівництво Росії і Швеції не зустрічалося протягом тривалого періоду. Однак, за словами Левена, квітнева зустріч не означає, що Швеція буде терпіти неприйнятні речі. Такими речами, на його думку, є окупація Криму і конфлікт на сході України.

Левен стверджує, що не бачить прямої загрози з боку Росії для своєї країни. Водночас , за словами шведського прем’єра, російські дії в Україні підтверджують, що Москва є викликом для безпеки у Європі.

Зазначимо, нещодавно у Швеції спалахнув скандал через активність російської розвідки. У МЗС країни викликали посла Росії у Стокгольмі Віктора Татарінцева, тому що одного із співробітників російського дипвідомства запідозрили у шпигунстві.