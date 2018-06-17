Прем'єр Угорщини нагородить футболістів-сепаратистів з Закарпаття за перемогу у невизнаному ЧС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 17 червня нагородить закарпатську футбольну команду "Карпаталія", яка перемогла у чемпіонаті світу серед представників невизнаних територій. Зазначимо, що цей чемпіонат відбувся у Європі під егідою невизнаної конфедерації CONIFA.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"За інформацією ІС, сьогодні, 17 червня. на території Угорщини в с. Тарпа (біля україно-угорського кордону, поруч з КПП "Лужанка") відбудеться вручення псевдокоманді "кубка переможців". В цьому заході візьмуть участь члени уряду Угорщини, передбачається участь і прем'єр-міністра Віктора Орбана", – мовиться у повідомленні.

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Він зазначив, що на футболках членів команди "Карпаталія" була зображена "українсько-угорська" символіка і позначена територія Закарпатської області.

Тимчук також сповістив деякі подробиці про організатора команди Тібора Тіборовича Феєша. Він є депутатом Берегівської райради (Закарпаття) від Демократичної спілки угорців України (УМДС, UMDSZ). Раніше Феєш працював у митній службі, проходив службу спільно з чинним главою Закарпатської обласної ради Михайлом Рівісом. Обоє чиновників були звільнені за організацію контрабанди.

"Феєш має угорський паспорт. За даними групи ІС, в цей час вивчає питання про повернення додому на Закарпаття, консультувався про можливість уникнення відповідальності за організацію такої команди і схвалив рішення чекати на території Угорщини, як складатиметься ситуація", – зазначив нардеп.