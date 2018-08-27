14:47
27 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
31°C
32°C 16°C
  • вівторок
    29°C 16°C
  • середа
    22°C 18°C
  • четвер
    23°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін і німецьке порно. "Ігорьок" Калашнікова
Вєсті Кремля
18:54, 25 серпня
Вєсті.UA. Жир. Два путінських фаберже. Док Поплавський
Вєсті.UA
17:27, 25 серпня
Чому екс-власник "Мрії" Гута хоче підставити колишнього працівника агрохолдингу
ЦРУ
09:00, 24 серпня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Жіночі зачіски
Згадати все
13:21, 25 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Прем’єра останнього сезону "Гри престолів" може затягнутися на кілька місяців

449 Читать новость на русском
"Гра престолів"
"Гра престолів" / HBO

Восьмий сезон фентезійного серіалу компанії HBO "Гри престолів" може вийти на телеекрани не в квітні 2019 року, як це припускалось, а в травні чи навіть в червні того ж року.

Про це повідомляють на The Huffington Post.

За словами керівника відділу з візуальних спецефектів Джо Бауера, реліз заключного сезону серіалу слід очікувати не раніше травня наступного року. А все тому, що робота його відділу над спецефектами до квітня все не встигне зробити, тому про передчасний вихід окремих епізодів не може бути й мови.

Читайте також: Мейсі Вільямс попрощалась зі зйомками "Гри престолів" моторошним знімком

Також творці серіалу є одними з претендентів на премію "Еммі" 2020 року і оскільки організатори вимагають брати участь в номінаціях лише зі кінокартинами з червня по травень впродовж календарного року, то така інформація вкотре підтверджує про перенесення фіналу "Гри престолів".

Нагадаємо, що голлівудська акторка Емілія Кларк, яка зіграла роль Дейєнеріс Таргарієн у популярному серіалі "Гра престолів", зворушливо оголосила про закінчення зйомок в сазі.
Мейсі Вільямс також попрощалась зі зйомками "Гри престолів" моторошним знімком, на якому зображені заплямовані кров’ю кросівки.

Що таке "Гра престолів"?Фентезійний серіал створений на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" телеканалом НВО. Хоч автор циклу Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Однак події саги вже обігнали сюжетні лінії, які описані в книгах. Тому шостий, сьомий та восьмий (останній) сезони серіалу базуються на чернетках книг, які ще не з'явились на прилавках книгарень.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Гра престолів
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук