Що подивитися в кіно в серпні – Топ-5 найочікуваніших фільмів

Прем'єри фільмів 2018 року справді вражають своєю помпезністю та кінемотографічними рекордами. Серед них є і серпневі новинки, які входять в списки найочікуваніших фільмів року та вражають своїми акторськими складами й сюжетними інтригами.

В літню спекотну погоду саме час відкласти всі свої нетермінові справи та влаштуватись як можна зручніше, щоб переглянути цікаві та захоплюючі кінострічки.

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Незважаючи на те, що час найкращих кінопрем’єр часто припадає на весняний чи осінній період, літній сезон 2018 року потішив шанувальників не менше. Стрічки "Парк Юрського періоду", "Ремпейдж" чи "8 подруг Оушена" влаштували справжній фурор за підсумками касових зборів.

Важко сказати, що їх високо оцінили кінокритики та глядачі, посилаючись на рейтинги IMDb, однак переглянути фільми та сформувати власні спостереження все ж варто. Останній місяць літа теж зібрав декілька цікавих кінопрем’єр, які варто переглянути на українських кіносеансах.

"Крістофер Робін" (Christopher Robin)

Американський пригодницький фільм режисера Марка Форстера про маленького хлопчика Крістофера Робіна світ побачить 1 серпня, а українські кіномани – вже 2 серпня. Зворушливий та надзвичайно добрий фільм, заснований на книгах Алана Мілна про Вінні-Пуха, є ігровою адаптацією франшизи кіностудії Walt Disney Pictures.



"Крістофер Робін": офіційний кадр з фільму

В сюжеті фільму йдеться про те, як хлопчик Крістофер Робін, який пережив неймовірну кількість пригод з друзями в Стоакровому лісі, тепер виріс і перестав вірити в дива. Вінні Пух та його компанія намагається повернути чоловіка у світ казки та згадати йому веселе і неповторне дитинство.

Головну роль Крістофера Робіна в казковій історії виконав знаменитий шотландський актор та зірка "Зоряних війн" Юен Макгрегор. Окрім нього у стрічці зустрічається така знаменитість як Гейлі Етвелл в ролі Евелін, дружини Крістофера, яка також відома своєю участю в стрічках Всесвіту Marvel. Ролі Вінні-Пуха, Кролика, Сови, Іа та інших виконали такі актори як Джим Каммінгс, Пітер Капальді, Тобі Джонс та Бред Гарретт відповідно.

"Крістофер Робін": дивитись трейлер фільму онлайн

"Мамма Mia! 2" (Mamma Mia! Here We Go Again)

Довгоочікуваний сиквел мюзиклу "Мамма Mia!" 2008 року з’явиться в українських кінотеатрах 9 серпня. Хоч світова прем’єра американського мюзиклу-комедії відбулася ще 18 липня (як і першої оригінальної стрічки 10 років тому), українські фанати Меріл Стріп і Аманди Сейфрід побачать його через пару тижнів.

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Кінокартина Ола Паркера виробництва Legendary Pictures і Universal Pictures, що відбулася через п'ять років після подій першого фільму, розповідає про дорослу доньку Донни Софі. Дівчина хоче відкрити на острові Калокаірі сімейну таверну в пам'ять про її матір, яка померла за рік до цього, але раптово дізнається, що вагітна первістком.



"Мамма Mia! 2": офіційний кадр з фільму

Софі влаштовує вечірку в честь відкриття закладу та водночас дізнається, як сама колись з’явилась на світ, коли її матір була вагітна нею в такому ж віці. Старі знайомі актори знову зустрічаються у фільмі та наповнюють його старою романтичною атмосферою, яка нас зачарувала ще в першому фільмі.

Серед акторського складу фільму зустрінуться такі зірки як Меріл Стріп, Лілі Джеймс, Аманда Сейфрід, Колін Ферт, Х'ю Скіннер, Пірс Броснан, Шер та багато інших. Перший фільм був екранізацією мюзиклу, що базувався на піснях групи АВВА, і вже в новому фільмі очікується почути знову 19 пісень культового диско-гурту.

"Мамма Mia! 2": дивитись трейлер фільму онлайн

"Шпигун, який мене кинув" (The Spy Who Dumped Me)

Бойовик-комедію "Шпигун, який мене кинув" режисерки Сузанни Фогель в Україні презентують 9 серпня, однак світова прем’єра дещо швидше – 2 серпня. Фільм виробництва Lionsgate Films покаже не лише захоплюючу історію двох жінок-подруг, які потраплятимуть в різні проблеми, а й представить відмінний акторський "каст".



"Шпигун, який мене кинув": офіційний кадр з фільму

Сюжет фільму розповідає про двох найкращих подруг Одрі і Морган, які несподівано стають учасницями шпигунської історії. Екс-бойфренд першої з них випадково виявляється спецагентом американської розвідки і за час своєї служби наживає немало ворогів. Саме тому двох дівчат чекають численні засідки, перегони через усю Європу та стрілянина, однак фінал, за словами творців фільму, буде зовсім неочікуваний.

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Головні ролі кінокартини виконали Міла Куніс та Кейт Маккіннон. Також окрім Міли, яка є актрисою українського походження, у фільмі другорядну роль виконає 20-річна актриса Іванна Сахно, яка є родом з Києва. Стрічку ще доповнять такі знаменитості як Сем Хьюен, Джастін Теру, Джилліан Андерсон та інші.

"Шпигун, який мене кинув": дивитись трейлер фільму онлайн

"Мег" (The Meg)

9 день серпня і справді увінчався низкою гідних кінострічок, які варто переглянути запеклому кіноману. Американський фантастичний фільм жахів режисера Джона Туртельтаоба під назвою "Мег" є черговою роботою студії Warner Brothers. Фільм побудований на сюжеті науково-фантастичної книги 1997 року "Мег: роман глибокого терору" американського письменника Стіва Альтена, який спочатку намагались екранізувати у Walt Disney Pictures, але у 2015 році права перекупила вище названа кіностудія.



"Мег": офіційний кадр з фільму

У фільмі розповідається про професора палеонтології Джонаса Тейлора, який береться за широкомасштабне дослідження глибин океану, а саме – Маріанської западини. Разом з напарницею Джекс він дізнається про сліди існування мегалодона, – доісторичного хижака неймовірних розмірів. Дуже скоро їхні припущення збуваються і між науковцями та жителем глибин розгортається боротьба за життя.

В кінокартині взяли участь такі відомі зірки Голлівуду як Джейсон Стейтем та Рубі Роуз в головних ролях, а також Рейн Вілсон, Джессіка МакНемі, Робер Тейлор та інші. Режисер стрічки Джон Туртельтаоб відзначився не лише керівництвом цього проекту, бюджетом у 150 мільйонів доларів, а й режисеруванням таких відомих фільмів як "Скарб нації", "Учень чаклуна", "Поки ти спав" та інші.

"Мег": дивитись трейлер фільму онлайн

"Не хвилюйся, він далеко не піде" (Don't Worry, He Won't Get Far on Foot)

Американський драмедійний фільм "Не хвилюйся, він далеко не піде" режисера Гас Ван Сента з’явиться на українських екранах 30 серпня, в той час як світова прем’єра відбулась ще 19 січня. Як і в деяких попередніх фільмах, картина виробництва Amazon Studios побудована на сюжеті автобіографічної однойменної книги Джона Каллагана.

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Як і в книзі, так і в фільмі йдеться про життя карикатуриста Джона, який виріс з прийомними батьками та з раннього віку почав пиячити. У свої 21 він потрапляє в жахливу автокатастрофу, у якій він назавжди позбувається можливості пересуватись власними ногами. Чоловік-гульвіса та алкоголік тепер стає прикутим до інвалідного візка, через що різко змінює власне життя.



"Не хвилюйся, він далеко не піде": офіційний кадр з фільму

Після тривалої адаптації він починає відвідувати клуб анонімних алкоголіків та відкриває в собі талант карикатуриста. У 27 років він здобуває світову славу.

Ідея зняти фільм про історію Каллагана з’явилась ще у 1989 році, – тоді головну роль хотів зіграти Роббін Уільямс. Але проект так і не був реалізований і лише у 2016 році головна роль дісталася Хоакіну Феніксу. У фільмі-драмі також з’являються такі зірки як Джона Гілл, Руні Мара, Джек Блек, Удо Кір та інші.

"Не хвилюйся, він далеко не піде": дивитись трейлер фільму онлайн