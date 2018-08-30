Що подивитися у вересні: найкращі прем'єри фільмів

Початок нового сезону у кінематографі є завжди багатообіцяючим. Особливі новинки у світі кіно продюсери та режисери часто "відкладають" на кінець календарного року. А все тому, щоб фанати з нетерпінням чекали на своїх улюблених героїв.

Це стосується і фільмів Всесвіту Marvel, і студії Disney, і багатьох інших іменитих кіностудій. Тому цієї осені ми ще побачимо нових супергероїв Венома та Аквамена, і дізнаємось продовження історії магічного зоолога Ньюта Скамандера, і насолодимось автобіографічною картиною про легендарного музиканта Фредді Мерк'юрі.

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А поки нам доведеться в солодкому відчутті чекати на гучні кінопрем'єри осені і зробити невеличку вересневу паузу для легких та не надто високобюджетних фільмів.

Вашій увазі пропонуємо підбірку вересневих кінопрем'єр, які варто побачити в колі сім'ї та друзів.

"М'ята" (Peppermint)

Напружений бойовик-трилер режисера П'єра Мореля вийде на світові та українські телеекрани 6 вересня. Кінокартина студії Lakeshore Entertainment розповідає про матір Райлі Норт, яка у щасливому шлюбі з чоловіком виховує маленьку доньку. Але одного дня її життя зазнає справжнього краху, коли під час жорстокого нападу на сім’ю вбивають її найрідніших людей.



"М'ята": офіційний кадр з фільму

Коли ж вбивць так і не карають по закону, жінка вирішує відімстити зловмисникам і перетворюється на справжню міську партизанку, яка після довгих років тренувань влаштовує власне правосуддя над людьми. Завдяки ній злочинність в її районі різко падає і єдиних людей, яких це не влаштовує – це правоохоронці, які починають розшукувати відважну жінку.

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Американська стрічка відзначилась особливою актрисою, яка і сама знає, що таке сімейні проблеми. Це знаменита Дженніфер Гарнер, яка також є колишньою дружиною Бена Аффлека і досі допомагає йому впоратись з алкоголізмом. Серед інших акторів у фільмі можна буде побачити Річарда Кебрала, Тайсона Ріттера, Майкла Мозлі та інших.

"М'ята": дивитись трейлер фільму онлайн

"Таємний щоденник Симона Петлюри"

Український історико-біографічний фільм, прем’єра якого відбудеться 6 вересня, обов’язково повинен бути у вашому списку головних кінокартин початку осені. "Таємний щоденник Симона Петлюри" ще у 2016 році переміг у пітчингу Держкіно і отримав державне фінансування майже у 24 мільйони гривень. Інші кошти на зйомки кінокартини режисер Олесь Янчук разом зі сценаристами Михайлом Шаєвичем та Олександром Шевченком отримали від Українського конгресового комітету Америки.

Фільм розповідає про 1917–1921 роки в Україні, коли лідер УНР Симон Петлюра намагається протистояти більшовицькій Росії, але все ж не витримує тиску і емігрує до Парижа. Через вплив російських агентів навіть на французьких володіннях життя Петлюри постійно перебуває під загрозою. Щоб припинити будь-яку проукраїнську діяльність чоловіка, радянські спецслужби наймають у Франції людину, яка повинна його вбити.



"Таємний щоденник Симона Петлюри": офіційний кадр з фільму

Довгоочікувана стрічка, над сценарієм та концепцією якої творці працювали довгі шість років, все ж побачила світ. Хоч щоденника у політичного діяча Симона Петлюри насправді не було і такий художній вимисел викликав багато критики зі сторони реконструкторів, українська стрічка все ж заслуговує на перегляд. Зйомки фільму проводились у Києві та Львові, а головним актором став знаменитий український митець Сергій Фролов, а також такі зірки як Ірма Вітовська, Богдан Бенюк, Олег Треповський та навіть діючий міністр культури Євген Нищук.

"Таємний щоденник Симона Петлюри": дивитись трейлер фільму онлайн

"Агент Джонні Інгліш: Нова місія" (Johnny English Strikes Again)

Комедійна пригодницька стрічка режисера Девіда Керра вийде в світовому та українському прокаті 20 вересня. "Агент Джонні Інгліш: Нова місія" став продовженням фільму 2011 року і третім за рахунком, який розповідає про суперагента. Дуже кумедна та весела кінокартина студії Universal Pictures, як і в попередніх фільмах є пародією на шпигунські бойовики, у тому числі про Джеймса Бонда.

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Незграбний та дотепний агент Джонні Інгліш, роль якого виконав знаменитий Роуен Аткінсон, знову повернувся, щоб врятувати світ. Через злам електронної бази суперагентів Великобританії, лише він залишився в тіні і йому тепер поставлено надскладне завдання. Агент повинен здолати головного ворога, який є не лише дуже небезпечним, а й дуже привабливим, – чарівну Офелію.



"Агент Джонні Інгліш: Нова місія": офіційний кадр з фільму

Що цікаво, її роль виконала французька актриса українського походження Ольга Куриленко, яка у 2008 році була дівчиною Джеймса Бонда в фільмі "Квант милосердя". Варто зазначити, що англійський комік-актор Роуен Аткінсон не лише виконав головну роль у фільмі, а й став співпродюсером та брав участь у написанні сценарію. Інші ролі в "Агентові Джонні Інгліш" виконали такі зірки як Джейк Лейсі, Бен Міллер, Міранда Геннессі та інші.

"Агент Джонні Інгліш: Нова місія": дивитись трейлер фільму онлайн

"Проста послуга" (A Simple Favor)

Американська детективна кінокартина, режисером якої став Пол Фіг, вийде у світовий прокат 13 вересня, а от українські глядачі зможуть її побачити лише 20 вересня. Студія Lionsgate у 2016 році придбала права на екранізацію однойменного роману в письмениці Дарсі Белл та випустила власний фільм. Критики часто порівнюють майбутню стрічку з фільмами "Загублена" та "Дівчина у потягу", які також стали екранізаціями романів.



"Проста послуга": офіційний кадр з фільму

"Проста послуга" розповідає про молоду матусю-блогерку Стефані, яка знайомиться із заможною жінкою Емілі. Незнайомка одразу зачаровує своєю красою та швидко зав’язує дружбу зі Стефані. Згодом розкішна та загадкова жінка просить в блогерки про одну послугу, після якої раптово зникає. Пошуки поліції не дають жодних результатів і Стефані разом зі своїм чоловіком вирішують розібратись, куди ж поділась Емілі з маленького містечка.

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Головні ролі у фільмі виконали дві відомі актриси Блейкл Лайвлі та Анна Кендрік. Другорядні ролі також виконали такі знаменитості кіно як Генрі Голдінг, Руперт Френд, Ендрю Реннеллс, Ерік Джонсон та інші. Для піар-кампанії фільму американська актриса Блейк Лайвлі навесні видалила всі свої фото з Instagram, зігравши з користувачами гру в "Шибеницю". Детальніше про це читайте за посиланням.

"Проста послуга": дивитись трейлер фільму онлайн

"Будинок з годинником у стінах" (The House with a Clock in Its Walls)

Фентезійна сімейна стрічка з’явиться у світовому прокаті 20 вересня, а от українці зможуть побачити її лише 27 вересня. Фільм, який дуже нагадує всім відому стрічку 2016 року "Будинок дивних дітей", знято за однойменним романом Джона Беллерса.

Як виявилось, спочатку письменник написав свою книгу для дорослих, а потім він вирішив її адаптувати під дитяче видання. Ще в 1979 році на основі сюжету цієї книги було знято телевізійну версію історії. Вже у 2018 році було знято фільм і його режисером став Елай Рот ("Безславні виродки", "Жага смерті", "Хто там").



"Будинок з годинником у стінах": офіційний кадр з фільму

Фільм студії Amblin Entertainment розповідає про 10-річного хлопчика Льюїса, який переїжджає жити до свого дядька Джонатана у старовинний будинок. Все було би добре, якби не постійне цокотіння годинника, захованого у стінах. Щоб його знайти, хлопчик разом з дядьком та доброю сусідкою місіс Цимерман занурються в світ справжньої магії та чаклунства, який приховує непримітний будинок. Для нової стрічки головні ролі зіграли такі зірки кіно як Кейт Бланшетт, Джек Блек і Санні Сулджик, а також Рене Голдсберрі, Лоренца Іззо, Кайл МакЛоклен та інші.

"Будинок з годинником у стінах": дивитись трейлер фільму онлайн