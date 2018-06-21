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Прем'єрка Нової Зеландії народила доньку

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Джасінда Ардерн
Джасінда Ардерн / Getty Images

Кар'єра сімейному щастю не перешкода! Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн народила дівчинку.

Про це політикиня повідомила у своєму Instagram. 

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На фото Джасінда Ардерн разом зі своїм партнером Кларком Гейфордом та дитиною перебувають у лікарні.

А на роботу очільниця уряду планує повернутися вже через півтора місяця.

Джасінда Ардерн – друга у світі жінка-прем'єрка, яка стала матір'ю під час перебування на високій посаді. У 1990-му році доньку народила тодішня глава уряду Пакистану Беназір Бхутто.

Теги: Діти Нова Зеландія
Джерело: 24 канал
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