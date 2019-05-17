Прем'єрство та перемога "Самопомочі" на виборах: Садовий окреслив наступну мету

Лідер "Самопомочі" і міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що посада для нього ніколи не була пріоритетом. Що наступної мети, то він хоче привести свою політсилу до перемоги на парламентських виборах і сформувати більшість. Крім того, політик заявив, що є готовим працювати прем'єр-міністром.

Як зауважив очільник "Самопомочі" Андрій Садовий у ефірі телеканалу "1+1", для нього завжди було важливо робити справу та робити її щодня.

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Моя наступна мета – привести "Самопоміч" до перемоги та сформувати більшість в українському парламенті. І я є готовим працювати прем’єром. Крапка. І так буде… Тому що я набагато більше принесу користі і для Києва, і для Харкова, і для Одеси, і для мого рідного Львова,

– заявив він.

Як пояснив політик, сьогодні в різних українських містах спостерігається диспропорція та розчарування, тому він хоче змінити країну на краще.

"І я маю певний жаль до депутатів Верховної Ради, тому що вони могли би працювати більше, але вони цього не роблять. Щодо мене, то мене цікавить, аби люди у нашій державі пишалися своєю країно, щоб ми гідно жили та були людьми. Сьогодні бідність є домінувальним фактором, який об’єднав в Україні всіх, оскільки можна спостерігати маленький відсоток мегабагатих і решту, що є бідними. Адже українці мають все для гідного життя, але останньому заважає чинна влада, що знущається над всіма. У нас влада є утричі гіршою, аніж самі люди, що цю владу обирають, тому що часто ними просто маніпулюють", – підкреслив Андрій Садовий.

Що стосується перемовин з майбутнім президентом Зеленським і його командою щодо прем'єрства, за словами Садового, такого не було.

Садовий у "95 Квартал" на таємні переговори не ходив і ніколи не піде. Крапка. Садовий є готовим працювати з новообраним президентом у рамках чинного законодавства: я переконаний, коли Зеленський приступить до виконання своїх обов’язків, буде робоча зустріч фракції з президентом. Так має бути, так є по-державницькому. Я йому чесно після виборів зателефонував і привітав,

– додав він.

Міський голова Львова прокоментував також ситуацію, коли чинний президент Петро Порошенко пропонував йому очолити Кабмін, але він відмовився.

"Знаєте, коли президент тобі говорить, давай друже, іди попрацюй прем’єр-міністром, але ти не маєш впливу на парламент, то яким ти є насправді прем’єр-міністром – це є помпка від ровера. Нормальним прем'єр-міністром є той, хто опирається на більшість у парламенті та є коаліція – зранку ухвалили закон, а увечері проваджуємо життя. Тобто прийняти посаду прем’єр-міністра від парламенту та працювати в синергії – так, це круто, це корисно. Натомість просто бути весільним генералом, коли тобою махають ліворуч і праворуч, тоді нічого не зробиш", – наголосив Садовий.

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На підтвердження своїх слів він навів той факт, що сьогодні парламентом керує лише 5-6 людей, "депутати лише приходять, і їм дають вказівки, як і де голосувати".

Андрій Садовий уже не вперше заявляє про готовність бути прем’єром. Уперше це пролунало, коли наприкінці березня його на його на посаду очільника Кабміну пропонував Анатолій Гриценко у разі своєї перемоги на виборах. До цього Садовий підкреслював, що більше не балотуватимуться на посаду міського голови Львова.

Вже після голосування лідер "Самопомочі" наголошував, що має намір поборотися за прем’єрську посаду та є готовим очолити список "Об’єднання "Самопоміч" на майбутніх парламентських виборах. Згодом політик розповів, що може очолити уряд за президенства Зеленського, але це станеться лише тоді, коли його кандидатуру підтримає парламент.

Працювати я – готовий. Але готовий працювати, маючи легітимність. Якщо є підтримка більшості в парламенті, ти можеш зробити багато. А коли ти приходиш і працюєш в опозиції, то виходить, що ти можеш пропонувати ідеї, але їх не буде реалізовано,

– сказав Садовий.

Що говорять у Зеленського про майбутні посади. Перед другим туром виборів президента колишній шоумен представив свою команду, щоправда водночас зазначив, що ці люди увійдуть до його адміністрації та можуть очолити важливі державні посади, однак, хто і ким буде, не сказав. Згодом представники Зеленського повідомили, що зараз триває формування команди політика, а про перші призначення стане відомим, коли новий президент матиме доступ до баз даних Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та Національного агентства з питань запобігання корупції. Однак це стосується здебільшого силового сектору.

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Щодо ймовірної відставки уряду після інавгурації обраного президента в команді політика сказали, що питання міністрів – це прерогатива парламенту та голови уряду. За їхніми словами, у президента важелів впливу на цей процес – не надто багато, відтак поки діятимуть чинна коаліція та чинний склад Кабінету міністрів.

Що відомо про парламентські вибори 2019 року?Вибори до Верховної Ради 9 скликання є запланованими на 27 жовтня. Цього дня виборці будуть голосувати в загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).



Виборчий процес стартує 29 липня – саме з цієї дати починається висування у нардепи: або партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики самовисуватимуться. Завершиться висунення кандидатів 9 серпня. Претенденти на депутатські мандати повинні будуть подати документи до ЦВК для реєстрації не пізніше ніж 13 серпня. А завершить комісія реєстрацію кандидатів 18 серпня.



Остаточні результати виборів Центрвиборчком має оприлюднити не пізніше ніж 16 листопада. 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних парламентарів і видати їм посвідчення. Перша ж сесія новообраного парламенту має пройти до 16 грудня включно. Перед її відкриттям нардепи мають скласти присягу, після чого вони офіційно вступлять у свої законні повноваження.





Які дані останніх соцопитувань щодо парламентських виборів: інфогрфіка 24 каналу