Прес-секретар Пентагону Дана Уайт оголосила про свою відставку

Прес-секретар міноборони США Дана Уайт заявила про свій відхід слідом за відставкою глави Пентагону Джеймса Меттіса, який з 1 січня йде зі своєї посади.

Про це вона оголосила у своєму Twitter.

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Я вдячна за можливість, надану цією адміністрацією, служити разом з міністром Меттісом, нашими військовослужбовцями і цивільними особами, які їх підтримують,

– заявила Уайт.

Виконуючим обов'язки прес-секретаря з 1 січня стане її заступник Чарлі Саммерс.

Раніше Трамп заявив, що перший заступник міністра оборони США Патрік Шанахан виконуватиме обов'язки міністра оборони після відходу з цієї посади Джеймса Меттіса. Президент США Дональд Трамп зазначив, що майбутній в.о. глави Пентагона має великий послужний список і багато чого домігся за час роботи заступником міністра, а до цього – в компанії Boeing.

Меттіс, який займає цю посаду з 20 січня 2017 року, в своєму проханні про відставку зазначив, що прийняв рішення покинути посаду через розбіжності в поглядах з президентом.

I appreciate the opportunity afforded to me by this administration to serve

alongside Secretary Mattis, our Service members and all the civilians who

support them. It has been my honor and privilege. Stay safe and God bless. — Dana W. White - DOD (@ChiefPentSpox) 31 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 рокуміністр оборони країни Джеймс Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію.