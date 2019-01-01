Прес-секретар Пентагону Дана Уайт оголосила про свою відставку
Прес-секретар міноборони США Дана Уайт заявила про свій відхід слідом за відставкою глави Пентагону Джеймса Меттіса, який з 1 січня йде зі своєї посади.
Про це вона оголосила у своєму Twitter.
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Я вдячна за можливість, надану цією адміністрацією, служити разом з міністром Меттісом, нашими військовослужбовцями і цивільними особами, які їх підтримують,
– заявила Уайт.
Виконуючим обов'язки прес-секретаря з 1 січня стане її заступник Чарлі Саммерс.
Раніше Трамп заявив, що перший заступник міністра оборони США Патрік Шанахан виконуватиме обов'язки міністра оборони після відходу з цієї посади Джеймса Меттіса. Президент США Дональд Трамп зазначив, що майбутній в.о. глави Пентагона має великий послужний список і багато чого домігся за час роботи заступником міністра, а до цього – в компанії Boeing.
Меттіс, який займає цю посаду з 20 січня 2017 року, в своєму проханні про відставку зазначив, що прийняв рішення покинути посаду через розбіжності в поглядах з президентом.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що на початку 2019 рокуміністр оборони країни Джеймс Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію.