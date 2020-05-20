Пресконференція Зеленського, обвал мосту в Нікополі – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску програми "Гуд найт Юкрейн" за 20 травня – президент Володимир Зеленський 20 травня провів пресконференцію з нагоди річниці свого президентства. Зокрема він обговорив важливі питання, але не обійшлося без дискусій. У Нікополі, що на Дніпропетровщині, обвалився автомобільний міст. У той час ним рухалася вантажівка.

Також у випуску "Гуд найт Юкрейн" на 24 каналі:

Відповідаючи на питання, чи розпустить Зеленський Раду, він сказав, що наразі передумов для цього немає. Однак, це може відбутися, якщо монобільшість не виконуватиме свою роботу належним чином.

Володимир Зеленський стверджує, що МОЗ перерахував у регіони всі необхідні кошти, аби за березень медики отримали потрійні зарплати.

Володимир Зеленський відреагував на заяву ЮНІСЕФ про 6 мільйонів українців, які можуть опинитися за межею бідності. Президент заявив, що 250 доларів – це маленька зарплата, однак не бідність.