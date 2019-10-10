Пресмарафон Зеленського перервала невідома жінка з криками про Філатова: відео

Організований Президентом України пресмарафон з журналістами перервали крики невідомої жінки з першого поверху, яка скаржилася на мера Дніпра Бориса Філатова.

"Я до вас кожен день ходжу, щоб ви мене почули. Будь ласка, вислухайте мене", – сказала жінка.

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Наразі точно не відомо, що саме вона просила, але Зеленський на її скарги відповів, що розбереться з цим.

Я вас прошу, давайте без сліз. Добре. Давайте так: я почув про Філатова. Відповідаю на ваше питання: до пана Філатова я не маю ніякого відношення,

– заявив президент.

В кінці розмови Зеленський пообіцяв зустрітися з жінкою у вівторок, 15 жовтня, в Офісі Президента.

Дивіться відео 24 каналу, як розмову Зеленського перервала невідома жінка:

Зазначимо, що у Києві триває пресконференція з Президентом України Володимиром Зеленським. На цій зустрічі з журналістами глава держави протягом усього дня відповідатиме на запитання. Подивитися пресмарафон онлайн – можна тут.