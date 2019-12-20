Пресс-конференция Путина: все в лучших традициях школы КГБ, или Куда президент посылает россиян?

Давно уже не приходилось мне слушать пресс-конференции президента Путина, но в этот раз волею случая почти все четыре часа я лицезрел это театральное мероприятие.

Честно говоря, было скучно – жанр себя изжил. Уклончивые ответы на все более-менее острые вопросы, дежурные бюрократические фразы типа "разберемся", "изучим вопрос", "примем меры" и так далее. У меня сразу родилась идея, как оживить такие мероприятия. В следующий раз надо просто разрешить Путину прямо в ходе пресс-конференции выделять деньги из Фонда национального благосостояния на решение тех или иных проблем. Посадить рядом Пескова с мешком денег – и пусть выдает всем успевшим обратиться, как Жириновский раньше на митингах делал. А право задать вопрос разыгрывать на всероссийской лотерее. Вот тогда бы интерес к пресс-конференциям вырос бы до максимума. А так опять в этом году зафиксировано существенное падение зрительской аудитории и огромное количество дизлайков в соцсетях. По опросам в соцсетях, почти 85% граждан ответили, что "ничего не ждут от очередной пресс-конференции Путина".

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Ну а что удивляться? Для самого Путина за 20 лет это общение с народом превратилось в рутину, недаром он в ходе эфира пару раз почесывал нос средним пальцем, как будто посылая в известном направлении тех россиян, которые ждут перемен. Какие перемены, о чем это вы? Главное стабильность и патриотизм. Именно эта мысль красной нитью прошла через всю пресс-конференцию. При этом сам Путин признает, что за 2019 год будет убыль населения – примерно на 300 тысяч человек. Признает, что вновь не растут доходы россиян, – Счетная палата прогнозирует за 2019 год их увеличение всего на 0,1%, то есть, по сути, никакого роста. Но у Путина все время кто-то другой виноват – или "лихие 90-е" (в которые он, кстати, не был в оппозиции ельцинскому режиму, а прекрасно делал карьеру под руководством прожженного либерала Собчака), или Ленин, или мировой империализм.

Формулировки ответов у Путина становятся все более размытые. Вот, например, одна из них: "Модель развивается удовлетворительными темпами, но проблемы, безусловно, существуют". Как говорится, обо всем и ни о чем. Про отставку губернатора Левченко президент так ответил, что ничего непонятно. Вроде и работал неплохо, но надо было его все равно поменять. И не потому, что он из КПРФ, совсем не поэтому. А почему тогда? Туман и вода, вода и туман. Все в лучших традициях школы КГБ. Такое ощущение, что Путин при общении с народом и журналистами ведет себя как опытный агент на допросе. Можно Конституцию поменять? Можно и поменять, но аккуратно. Но можно и не менять. Но в целом надо все это обсудить. И дальше все в таком же духе. Про дочерей Путина спрашивают – он вроде про них говорит, но при этом имен не называет. Полный сюрреализм.

И вопросы звучат в основном какие-то второстепенные. Или так уже выдрессировали журналистов, то ли они уже и не спрашивают ничего серьезного, так как понимают – конкретного ответа все равно не будет. Поэтому опять Путин на своей пресс-конференции ничего не сказал по ключевым вопросам: о сильнейшем имущественном расслоении в народе, о национализации природных ресурсов, о прогрессивном налогообложении доходов, о кардинальном увеличении зарплат и пенсий. А ведь именно это беспокоит людей в первую очередь. Единственная радость – нового повышения пенсионного возраста не будет. Ну спасибо, царь-батюшка! Хотя и этому верить нельзя – перед повышением пенсионного возраста в 2018 году Путин тоже обещал, что при нем такого не будет. В общем, бесконечные ложь и лицемерие. И все это ради главного – удержания власти в интересах бенефициаров ЗАО "Российская Федерация" в лице тех самых 10% населения России, которые владеют почти всем богатством страны. Именно их интересы обслуживает президент Путин, именно для этого его и нашли в конце 90-х – то ли Юмашев, то ли Чубайс, то ли кто-то еще. Теперь уже и не разберешь…

В целом, 2019 год еще раз дал понять всем гражданам страны, которые хотят существенных перемен и справедливости (а таких по данным соцопросов – более 60%) – от Путина и его команды они этих перемен не дождутся. Система деградирует и боится что-то менять, чтобы не рассыпаться. И не важно, что уже стреляют на Лубянке, в самом сердце "путинской вертикали". Все равно власть будет твердить про стабильность.

Поэтому активным и неравнодушным людям надеяться надо только на свои силы. Объединяться, самоорганизовываться, поддерживать реальную политическую оппозицию, ходить на протесты и на выборы. Права не дают, их берут. Эта прописная истина в очередной раз была подтверждена жителями "загнивающей", по мнению российской госпропаганды, Франции. На попытку тамошних властей протащить повышение пенсионного возраста французы ответили всеобщей забастовкой и сотнями тысяч протестующих. И властям пришлось быстро отступить. Это пример специально для наших доморощенных любителей "путинизма". Хотите быть терпилами ради стабильной нищеты и бесправия – терпите. Только стабильность эта мнимая, конец ее не за горами. Невозможно бесконечно обманывать большинство населения страны. Поэтому наступающий 2020 год готовит нам немало политических сюрпризов…

Автор: Сергей Удальцов, лидер движения "Левый фронт"

Источник: Эхо Москвы

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