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      Пресс-марафон для Белого дома: почему Зеленский решил пообщаться с журналистами

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      Ради чего Зеленский затеял пресс-марафон
      Ради чего Зеленский затеял пресс-марафон / Фото из открытых источников

      Мало кто разгадал, что этот президентский марафон был нацелен только на одного-единственного зрителя, который сидел в Белом доме, и сердце которого билось сильнее обычного.

      Никогда и никто еще не обыгрывал его на его поле политической экстравагантности. Причем, – так легко и незамысловато. Ведь не так уж важно, что отвечать журналистам. Потому что через несколько дней ситуация в мире может стремительно измениться. И тот, казалось бы, "странный или неточный" ответ президента журналистам на их острый-преострый вопрос, вдруг станет... его козырем – тому единственному человеку, ради которого все и затеяно.

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      А если еще вспомнить то знаменитое шоу, которое стало для американского президента началом его восхождения на американский Олипм, где ключевой фразой было "Вы уволены!", то представляю, что творится в душе у этого человека, которому уже скоро могут сказать эту же фразу. И благодаря кому? Человеку, неожиданно появившемуся над его сияющим горизонтом, и имя которого не сходит с ньюсмейкерства тотально всех американских СМИ. Причем, абсолютно бесплатно! А он тратит миллиарды. Это ли не сокрушительная явь для любого американца!?

      Это уже не просто гибридная технология. Это новый язык-тезаурус юного поколения W, которое захватывает мир совсем с другой стороны. И которому все ценности прошлых веков побоку. Это наше нынешнее поколение взрослых людей носится с готическими фресками, томами Толстого, фугами Баха и с истуканами острова Пасхи... Конечно, жалко, что так все получается безжалостно к тому, на чем мы воспитаны.

      Но, увы, эволюция неумолима, и мы с вами становимся живыми свидетелями рождения новых ценностей, даже если они никак не совпадают с ценностями прошлых поколений. И с этим ничего не поделать.

      Автор: Владимир Спиваковский
      Источник: Facebook

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      Теги: Новини України Публікації Пресмарафон Зеленського Новини політики Дональд Трамп Телефонна розмова Зеленського і Трампа
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