Претендент на титул Ломаченка заявив, чи битиметься з українцем

Британський боксер Ентоні Кролла чекає на бій з українським чемпіоном WBO і WBA Василем Ломаченком.

"Дивитися за Ломаченком неймовірно. Сподіваюся, що мій бій з ним відбудеться у 2019 році. Не можу дочекатися цієї зустрічі. Я не дурний – знаю, що мені буде дуже складно", – сказав Кролла в інтерв'ю Off The Ball, передає Sport Arena.

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Втім, Кролла запевнив, що не починав підготовку до поєдинку проти українського боксера.

"Ми ще не сідали й не готувалися до цього поєдинку. Коли я повернуся в зал, ми почнемо працювати над деякими ударами. Ми приблизно знаємо, що ми спробуємо зробити. До чого точно доведеться готуватися – це до його руху. Він рухається просто чудово, і нам доведеться знайти цьому гідну відповідь".

Відзначимо, що Кролла є претендентом на титул чемпіона WBA в легкій вазі, яким зараз володіє Ломаченко.

Нагадаємо, нещодавно Ломаченко переміг Хосе Педрасу одноголосним рішенням суддів – 117:109, 117:109, 119:107 і об'єднав пояси чемпіона світу в легкій вазі у двох версіях – WBA і WBO.

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