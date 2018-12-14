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      Претендент на титул Ломаченка заявив, чи битиметься з українцем

      569 Читать новость на русском
      Ентоні Кролла
      Ентоні Кролла / Sky Sports

      Британський боксер Ентоні Кролла чекає на бій з українським чемпіоном WBO і WBA Василем Ломаченком.

      "Дивитися за Ломаченком неймовірно. Сподіваюся, що мій бій з ним відбудеться у 2019 році. Не можу дочекатися цієї зустрічі. Я не дурний – знаю, що мені буде дуже складно", – сказав Кролла в інтерв'ю Off The Ball, передає Sport Arena.

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      Втім, Кролла запевнив, що не починав підготовку до поєдинку проти українського боксера.

      "Ми ще не сідали й не готувалися до цього поєдинку. Коли я повернуся в зал, ми почнемо працювати над деякими ударами. Ми приблизно знаємо, що ми спробуємо зробити. До чого точно доведеться готуватися – це до його руху. Він рухається просто чудово, і нам доведеться знайти цьому гідну відповідь".

      Відзначимо, що Кролла є претендентом на титул чемпіона WBA в легкій вазі, яким зараз володіє Ломаченко.

      Нагадаємо, нещодавно Ломаченко переміг Хосе Педрасу одноголосним рішенням суддів – 117:109, 117:109, 119:107 і об'єднав пояси чемпіона світу в легкій вазі у двох версіях – WBA і WBO.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Василь Ломаченко
      Джерело: 24 Канал
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