Презентація Apple 12 вересня: нові iPhone, iPad та Apple Watch

12 вересня о 20:00 за київським часом розпочнеться традиційна осіння презентація Apple. На заході очікують дебют багатьох новинок, серед яких три, а то й чотири нових iPhone, оновлений iPad Pro 2018 та смарт-годинник Apple Watch Series 4 з новим дизайном, AirPods 2018 та багато іншого. Техно 24 підготував для вас підбірку найбільш очікуваних новинок від Apple.

iPhone XS

Головними новинками презентації Apple 12 вересня стануть два нових флагмана – 5,8- і 6,5-дюймові iPhone XS. Так, за останніми даними від провідних аналітиків, Apple відмовиться від приставки Plus і випустить обидва смартфона з однаковими назвами. Хоча також зустрічається інформація, що 6,5-дюймовий iPhone отримає назву iPhone XS Max.

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У нових iPhone XS буде маса особливостей. Смартфони отримають поліпшені дисплеї, потужний процесор A12, виконаний за 7-нанометровим техпроцесом, вдосконалені камери, підтримку ще більш швидкої зарядки і прискорену бездротову зарядку, абсолютно новий колір корпусів та інші нововведення. Найцікавіше, що ціна нових iPhone XS буде знижена в порівнянні з iPhone X – Apple вирішила урізати вартість своїх смартфонів.



Дизайн iPhone XS

iPhone 9

Втім, для багатьох найбільш очікуваним смартфоном року є зовсім не один з iPhone XS, а 6,1-дюймовий iPhone 9. Смартфон отримає дизайн в стилі iPhone X, підтримку функції розпізнавання обличчя 3D Touch, потужний процесор і поліпшену в порівнянні з iPhone 8 камеру.



Ймовірний дизайн "бюджетного" iPhone 9

І при цьому, iPhone 9 буде значно дешевше, ніж iPhone XS. Очікується, що ціна смартфона складе близько 20 тисяч гривень за базову модель з 64 ГБ вбудованої пам'яті. Авторитетні експерти впевнені, що модель виявиться найпопулярнішою в найближчі кілька років і навіть зможе побити рекорд з продажів iPhone 6.

iPhone SE 2018

Буквально за кілька тижнів до презентації Apple стало відомо, що компанія може готувати оновлену модель iPhone SE. Ні, мова не йде про iPhone SE 2, чутки про який, нарешті, вщухли. Інсайдери говорять про все той же 4-дюймовий iPhone SE, але з новим процесором A10 і камерою, як у iPhone 7.



Apple презентує оновлений iPhone SE 2018

Примітно, що інформацію про можливий вихід оновленого iPhone SE підтвердив і нещодавній витік з коду бета-версії iOS 12. У ньому виявили згадку ще одного нового iPhone, якраз-таки з процесором A12.

iPad Pro 2018

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Нові 10,5- і 12,9-дюймові iPad Pro 2018 теж повинні бути презентовані саме 12 вересня. Планшети зміняться разюче. У них Apple відмовиться від кнопки "Додому", сильно скоротить рамки по периметру дисплея і реалізує підтримку функції розпізнавання осіб Face ID.



Дизайн iPad Pro 2018

Тільки цих змін вже було б досить для справжньої революції в сфері планшетів. Однак у Apple точно передбачені й інші сюрпризи, наприклад, обов'язково буде вдосконалена "начинка". iPad Pro стануть помітно більш продуктивними і нададуть користувачам можливість виконувати раніше недоступні завдання.

Apple Watch Series 4

Смарт-годинники Apple Watch зовні практично не змінювалися з моменту виходу своєї найпершої моделі. Нові Apple Watch Series 4 будуть явно відрізнятися від попередніх поколінь. У годинників буде збільшений дисплей з мінімальними рамками по периметру. Великий екран не тільки змінить дизайн Apple Watch, а й розширить функціональність.



Apple Watch Series 4 з тонкими рамками

AirPods 2018

Бездротові навушники AirPods – справжнісінький хіт останніх років. У 2018 році Apple не випустить зовсім нову модель AirPods. Компанія представить поліпшену оригінальну модель з підтримкою бездротової зарядки і функції голосового помічника Siri.



Apple оновить бездротові навушники AirPods

І разом з цим знизить ціну на оригінальні AirPods. Багато користувачів цього дуже сильно чекають.

Mac mini 2018

Міні-комп'ютери Mac не отримувалася оновлення вже чотири роки. За останніми витоками, Apple має намір виправити ситуацію и випустить нову модель Mac mini. Про пристрій відомо лише те, що він отримає сучасні характеристики і збільшену в порівнянні з попередником ціну. Незважаючи на це, Mac mini залишиться найдоступнішим комп'ютером Apple.



Прототип Mac mini 2018

iOS 12

На презентації 12 вересня Apple будуть говорити не лише про пристрої. Як і попередні роки, компанія приділить увагу новим версіям операційних систем, які практично готові до запуску. Ми, звичайно ж, про iOS 12, macOS Mojave, watchOS 5 і tvOS 12.

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12 вересня Apple оголосить дату виходу iOS 12. Відзначимо, що анонсу цієї дати чекає величезна кількість користувачів iPhone та iPad.

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