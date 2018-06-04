Літня презентація корпорації Apple під назвою WWDC 2018 триватиме з 4 до 8 червня, яка пройде в конференц-центрі McEnery в каліфорнійському місті Сан-Хосе. 24 канал проводитиме текстову онлайн-трансляцію презентації WWDC 2018.

На заході компанія Apple планує представити низку оновлень для операційної системи, а також нові MacBook та навіть Mac Pro. Варто зазначити, що чутки про презентацію нових iPhone на конференції з'являлися вже давно, проте інсайдери повідомили, що нових смартфонів варто очікувати вже восени.

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Зокрема в рамках заходу Apple анонсує вихід нової iOS 12, та оновленої macOS. Також, швидше за все, компанія презентує бюджетну версію колонки для "розумного" будинку HomePod та оновлений голосовий помічник Siri. Окрім того, на презентації представлять проект Marzipan, який націлений об'єднати додатки для iOS і macOS в єдине ціле. Компанія з Купертіно анонсєх вихід оновлених операційних систем для "розумних" годинників –watchOS 5 та телевізорів – tvOS 12. Також планується запуск ARKit 2.0 – додатку для доповненої реальності та iPad Pro з підтримкою Face ID.

Літня презентація Apple WWDC 2018: текстова онлайн-трансляція

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