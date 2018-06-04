Літня презентація Apple WWDC 2018: відео (дивитися онлайн)

Літня презентація корпорації Apple під назвою WWDC 2018 триватиме з 4 до 8 червня та пройде в конференц-центрі McEnery в каліфорнійському місті Сан-Хосе. 24 канал публікує відео онлайн-трансляції із заходу.

На заході компанія Apple планує представити низку оновлень для операційної системи, а також нові MacBook та навіть Mac Pro. Варто зазначити, що чутки про презентацію нових iPhone на конференції з'являлися вже давно, проте інсайдери повідомили, що нових смартфонів варто очікувати вже восени.

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iOS 12, macOS, HomePod та оновлений голосовий помічник Siri

За даними з різних джерел Apple анонсує вихід iOS 12, а також випустить бета-версію нової macOS. Окрім того, аналітики очікують релізу MacBook. Варто зазначити, що на минулорічній конференції компанія вперше продемонструвала "розумну" колонку HomePod. Якщо вірити натякам Siri, цього літа Apple може показати нову колонку HomePod – "новий блискучий дім". Швидше за все, йдеться про бюджетну версію "розумного" девайсу.



Apple презентує iOS 12 на WWDC 2018

Також Apple запланувала оновити голос помічника. Про це вже раніше повідомляв Крейг Федерігі, який наголосив, що корпорація працює над новим голосом для асистента, який побудований на глибокому навчанні.

Проект Marzipan

Окрім цього в рамках цього проекту компанія з Купертіно має намір об'єднати додатки для iOS і macOS в єдине ціле. Метою Apple є надання розробникам можливості створення універсальних програм, які будуть запускатися на iPhone, iPad і комп'ютерах Mac. Проект має отримати назву Marzipan.



Apple презентує проект Marzipan на WWDC 2018

watchOS 5

Також в рамках конференції компанія презентує watchOS 5 – нову операційну систему для Apple Watch. І в ній Apple не буде робити ніяких посилених технічних поліпшень – прошивка працює відмінно навіть на старих моделях смарт-годинників. Вже неодноразово джерела заявляли, що в watchOS 5 з'явиться безліч нових функцій і змін в інтерфейсі. Втім, які саме – загадка. Жодне нововведення watchOS 5 на сьогоднішній день не підтверджено.



Apple презентує watchOS 5 на WWDC 2018

tvOS 12

Також відомо про анонс tvOS 12. В ній обов'язково будуть введені нові функції, причому у великій кількості, але визначеності, на жаль, немає. З огляду на досвід минулих років можна з упевненістю припустити, що ключові нововведення tvOS 12 ми дізнаємося безпосередньо від керівників Apple вже в ході конференції WWDC 2018.



Apple презентує tvOS 12 на WWDC 2018

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ARKit 2.0

На WWDC 2018 очікується анонс ARKit 2.0. На це прямо натякнув офіційний постер конференції, на якому зображені різні об'єкти, які підносяться над плоскою поверхнею. Які особливості будуть в ARKit 2.0 поки невідомо, але чекати треба чогось дуже цікавого.



Apple презентує tvOS 12 на WWDC 2018

iPad Pro з підтримкою Face ID

Окрім всіх оновлень операційних систем Apple, ймовірно, презентує новий iPad Pro з підтримкою Face ID. Хоча перед самою презентацією в мережі з'явилася інформація, що на цьогорічній літній конференції WWDC 2018 компанія не покаже жодних нових пристроїв.



Apple презентує iPad Pro з підтримкою Face ID на WWDC 2018

Літня презентація Apple WWDC 2018 4 червня: онлайн-трансляція

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