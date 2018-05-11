Презентація Mi Band 3 від Xiaomi: інсайдери назвали дату

Китайська компанія Xiaomi продовжує інтригувати користувачів, не називаючи ні характеристик довгоочікуваного фітнес-браслета Mi Band 3, ані дати його презентації. Однак, деякі чутки все ж просочились через інсайдерів.

Як пише видання akket.com, презентація Xiaomi Mi Band 3 пройде 23 травня. Цю інформацію підтвердило китайське джерело з Weibo.

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За його даними, презентація нових продуктів пройде у Пекіні у "закритому форматі", тобто потрапити на неї можна буде лише по запрошеннях. Щоправда кілька десятків квитків компанія планує розіграти серед фанатів.

Як раніше повідомлялось, інсайдери повідомляють, що Xiaomi Mi Band 3 отримає модуль NFC для роботи з платіжними системами Google Pay, Mi Pay і AliPay, водозахист IP68, а також новий дизайн і поліпшені сенсори.

Xiaomi Mi Band 3 презентують 23 травня