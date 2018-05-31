Презентація Xiaomi: Mi Band 3, Xiaomi Mi 8 та інші революційні новинки

31 травня у Китаї відбулась велика закрита презентація Xiaomi, приурочена до 8-ліття китайської компанії. Тут врешті презентували фітнес-трекер Mi Band 3, флагманський смартфон Mi8, фірмову прошивку MIUI 10 та інші цікаві новинки. Про це все далі детальніше.

Фітнес-трекер Xiaomi Mi Band 3

Це справді довгоочікуваний ґаджет від Xiaomi. І треба сказати, що він виправдав усі сподівання.

Xiaomi Mi Band 3 виправдав усі сподівання

Зокрема, фітнес-трекер отримав функцію, яку не підтримує жоден із подібних ґаджетів, – це модуль NFC. Це дає змогу користувачу Mi Band розраховуватись у магазинах, використовуючи одну або кілька різних платіжних систем.

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Крім того, пристрій може дзвонити та приймати повідомлення. Новинка отримала сенсорний OLED-екран. Також є підтримка "розумного" будильника і функції автомониторингу пульсу.

Та, мабуть, найбільша перевага цього ґаджета – його ціна. Пристрою більш ніж доступна – всього169 юанів або близько 700 гривень.

Ціна дивує найбільше

Смартфон Xiaomi Mi8

На презентації Xiaomi представила смартфон Mi8 та його молодшу версію Xiaomi Mi 8 SE.

Так, Mi8 працює на топовому процесорі Qualcomm Snapdragon 845 з частотою 2.8 ГГц і графікою Adreno 630. Новинка надійде у продаж вже з встановленою версією Android 8.1 Oreo та оновленою прошивкою MIUI 10, про яку розповімо згодом.

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Смартфон має AMOLED-дисплей з діагоналлю 6.21 дюйма, а його роздільна здатність становить 2248x1080 пікселів. До речі, Xiaomi Mi8 став першим телефоном компанії, який отримав дисплей із вирізом зверху, подібно iPhone X.

Xiaomi Mi8 ммає сканер відбитків пальців просто на екрані

У верхній частині екрану Mi8 має 12-мегапіксельну фронтальну камеру із модулем від компанії Samsung, датчик приближення, інфрачервоне освітлення та інфрачервоні лінзи.

Що стосується розблокування смартфону, то тут справді багато цікавого. Розробники укомплектувати Mi8 одразу трьома різновидами розблокування: сканер відбитків пальців на задній панелі, сканер, вбудований в екран, та функція 3D-сканування особи.

Пристрій має 6 ГБ оперативної та 64, 128 або 256 ГБ флеш-пам'яті.

Окрім того, презентували ще й топову версію Xiaomi Mi8, який має прозору задню кришку. Вона має карбонову текстуру та виглядає доволі ефектно. Ця новинка має 8 ГБ внутрішньої та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Топова версія з прозорою кришкою

Смартфон Xiaomi Mi 8 SE

Молодша версія отримала 5,88-дюймовий Full HD+ екран. На задній панелі пристрою, як і в базовій версії, сканер відбитків пальців. Також на задній панелі розташувався подвійний модуль основної камери на 12 Мп + 5 Мп. Фронтальна камера також отримала модуль на 12 мегапікселів.

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Mi 8 SE став одним із перших смартфонів, який працюватиме на базі нового 10-нанометрового чіпсету Snapdragon 710.

Презентація Xiaomi Mi 8: відео

Операційна система MIUI 10

Нова версія прошивки від Xiaomi забезпечить смартфони підтримкою штучного інтелекту при роботі з камерою. Він має підвищити якість фотографій як на основній, так і на фронтальній камерах.

Ще одне помітне оновлення стосується екрану багатозадачності, який тепер перегортуються вертикально, а не горизонтально.

Особливу увагу прошивці MIUI 10 приділили підтримці жестів і адаптації всього інтерфейсу до витягнутих вертикально екранів.

Телевізор Mi TV 4

Цього дня компанія представила 75-дюймовий телевізор Xiaomi Mi TV 4. Він має IPS-екран з 178-градусним кутом огляду і дозволом 4K UHD (3840 на 2160 пікселів). Дисплей підтримує технологію HDR.

Телевізор працює на 4-ядерному процесорі Amlogic Cortex A53 з тактовою частотою 1,8 ГГц, який доповнений графічним прискорювачем Mali-T830. Пристрій оснащений 2 ГБ оперативної і 32 ГБ постійної флеш-пам'яті. У приладі є модуль Bluetooth 4.2 LE і Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц). Є три порти HDMI, два USB, а також по одному Ethernet, AV і S / PDIF.

Mi TV 4 коштує у кілька разів дешевше ніж подібні моделі

Як операційну систему у телевізорі використали спрощену версію MIUI – PatchWall.

Ціна теж дивує – рекомендована вартість Mi TV 4 у Китаї – 8999 юанів, близько 37 тисяч гривень. Подібні версії у конкурентів в кілька разів дорожчі.

Шолом віртуальної реальності Xiaomi Mi VR (2018)

Ще одна новинка, яка теж вирізняється приємною ціною, – шолом віртуальної реальності Xiaomi Mi VR (2018). Цікаво також, що це самостійний ґаджет, який не потрібно синхронізувати зі смартфоном.

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Шолом оснащений екраном з роздільною здатністю 2K, звичним 3,5 мм роз'ємом для підключення навушників, динаміками для відтворення звуку, а також 4-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon 821 з тактовою частотою 2,35 ГГц і графічним прискорювачем Adreno 530.

Шолом віртуальної реальності Xiaomi Mi VR (2018)

Пристрій має акумуляторну батарею, ємністю 2600 мАч. Придбати Xiaomi Mi VR (2018) можна в двох версіях, базова з 32 ГБ вбудованої пам'яті, та просунута – 64 ГБ.

Новинка надійде у продаж вже у червні і коштуватиме 245 доларів (6300 гривень) та 280 доларів (7 300 гривень) за моделі з 32 ГБ і 64 ГБ флеш-пам'яті відповідно.

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