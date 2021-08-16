Таку думку висловив політичний експерт Олександр Москалюк.

"Мені здається, що це небезпечний сигнал. Бо коли Зеленський збільшує свої повноваження, це призводить до того, що і на місцях збільшують свої повноваження, і в нас утворюються якісь свої місцеві феодали. Я буквально на днях прочитав інформацію стосовно того, що в Дніпрі суд ухвалив певне рішення, потім, по факту, Філатов зробив так, що в межах цього суду було відключене водопостачання. На хвилинку, це абсурдна ситуація. Бо це призводить до того, що навіть особи, які ще не мають вироку, перебувають в умовах, коли вони не можуть забезпечити певні побутові потреби", – зазначає Москалюк.

Експерт додає, що в такому випадку потрібна реакція "і з точки зору Президента, і інших органів влади".

"Але такої реакції немає. І немає її ще внаслідок того, що сам Зеленський ці межі переступає", – вважає він.

Нагадаємо, Амур-Нижньодніпровський суд ухвалив рішення про незаконність демонтажу рекламних бордів низки компаній, які пов'язують з політичною опозицією до мера.

Сам демонтаж став причиною нападу на журналістів опозиційних телеканалів з боку Муніципальної Варти, підконтрольної меру, та бойовиків охоронної фірми Михайла Кошляка "Леон".

Після ухвалення відповідного рішення, яке йшло в розріз з думкою Бориса Філатова, в суді були вимкнені електроенергія та вода.

Додамо, що Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook фактично визнав, що саме за його вказівкою в суді було вимкнене електропостачання та вода. Він написав іронічний допис про те, що судді нібито приймають неправильні рішення, а влада вирішила не кидати їх в біді без світла та води й привезла до суду біотуалети.

26 липня 2021 КП "Дніпроводоканал" відключило від водопостачання будівлю Амур-Нижньодніпровського районного суду Дніпра.

31 липня до будівлі Амур-Нижньодніпровського районного суду автомобіль одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради привіз, а співробітники цього підприємства встановили біля будівлі біотуалет. На біотуалеті було зроблено надпис, що відповідальною за відключення є суддя Оксана Богун.

31 липня слідчим відділом відділення поліції №1 було відкрито кримінальне провадження за фактом тиску на суд за ст. 376 ККУ.

4 серпня будівлю суду було відключено від електрики. Після втручання громадських активістів та репортажу на телебаченні, електропостачання суду того ж дня було поновлено.