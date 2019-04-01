Президент Алжиру збирається оголосити про свою відставку

Абдельазіз Бутефліка збирається в найближчі кілька днів оголосити про те що він йде у відставку після 20 років правління.

Глава держави, як повідомляє The New York Times, може покинути свій пост відповідно до 102 статті Конституції. Вона передбачає добровільну відставку або визнання президента, який нездатний виконувати свої обов'язки за станом здоров'я.

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В цьому випадку тимчасово очолити державу повинен голова верхньої палати парламенту Абдель Кадер Бенсалем.

Бутефліка займає пост президента Алжиру з 1999 року, в лютому 2018 року в країні почалися масові демонстрації проти влади, демонстранти виступали проти рішення глави держави балотуватися на п'ятий президентський термін.

11 березня Бутефліка офіційно відмовився від планів брати участь у виборах, але на невизначений час переніс голосування, які було заплановано на 18 квітня. В кінці березня голова партії "Національне демократичне зібрання" Ахмед Уяхья закликав Бутефліка скласти повноваження.

Що відбувається в Алжирі?

10 лютого 2019 року Бутефліка оголосив про намір брати участь у президентських виборах.

1 березня 2019 року тисячі людей вийшли на протести саме через оголошення чинного президента Бутефліки свого наміру вп'яте балотуватися на цю посаду. Поблизу президентського палацу у столиці Алжиру між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички.

8 березня 2019 року в антиурядовій маніфестації проти чинного президента країни взяли участь понад мільйон людей.

Чому висунення Бутефліки викликало такий резонанс?

Бутефліка очолює країну з 1999 року, у 2013 році він переніс інсульт і з того часу вкрай рідко з'являвся на людях та жодного разу не виголошував тривалих промов. Але головне, що у 2016 році в Алжирі була проведена конституційна реформа, яка відновила обмеження президентських повноважень двома термінами по 5 років. Тобто, спроба залишитися на посту президента з боку Бутефліки неконституційна в принципі.