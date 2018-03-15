21:55
15 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-5°C
3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
  • неділя
    -8°C -19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Напалм Терези Мей. Дагестан проти Путіна
Вєсті Кремля
08:51, сьогодні
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Президент Австрії розпочав свій візит до Львова з відвідин Ратуші

425 Читать новость на русском

Федеральний президент Республіки Австрія відвідав Львів в межах офіційного візиту в Україну.

Сьогодні зранку Александер Ван дер Беллен зустрівся з міським головою Львова Андрієм Садовим. У складі делегації були також дружина австрійського президента Доріс Шмідауер, міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль, посол Австрії в Україні Герміне Поппелер і почесний консул Австрії у Львові Маркіян, пише видання ZAXID.NET.

Під час зустрічі міський голова Львова Андрій Садовий презентував Ван дер Беллену кілька міських проектів, що мають безпосередній стосунок до Австрії. Зокрема, культурно-мистецький проект "Фабрика повидла" і фестиваль класичної музики LvivMozArt. присвячений музичній спадщині молодшого сина Моцарта, який жив та працював у Львові протягом 30 років. Це спільна ініціатива українського диригента Оксани Линів та міста Львова. "Будемо мати за честь, якщо ви, як наш гість, приєднаєтесь до нас на LvivMozArt", – додав Андрій Садовий.

Також він зазначив, що Львів і Україна занепокоєні проектом будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Польща, Латвія та Литва підписали відкритий лист до парламентів європейських держав, у якому висловлюють занепокоєння щодо енергетичної безпеки Європи через будівництво "Північного потоку-2",
– додав Андрій Садовий, та запропонував Австрії долучитись до цієї заяви.

Нагадаємо, що у ході візиту до Львова Александер Ван дер Беллен зустрічатиметься також з керівництвом Львівської області, а також поспілкується з молоддю. Разом з президентом до Львова приїхала також делегація представників ділових та бізнесових кіл Австрії.

Теги: Новини політики Новини Львова Фотоновини Австрія Андрій Садовий
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
сьогодні, 20:01 Хочеш миру – готуйся до війни: у кого в світі зброї найбільше та хто її купує в Росії
Борис Немировський 1102
Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
сьогодні, 19:01 Хмарочоси в Україні: чого нам бракує для висотного будівництва
Яніна Ткачук 853
Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
сьогодні, 18:00 Яків Смолій – банкір зі стажем і доларовий мільйонер: ТОП-факти про нового голову НБУ
Соломія Ніколайчук 6160
Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
сьогодні, 16:54 Дії Інституту нацпам'яті Польщі провокують антисемітські настрої
Блог Медіа 464
Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
сьогодні, 16:01 Держпереворот в Україні: хто головні підозрювані і які є докази?
Інна Жолобович 5065
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук