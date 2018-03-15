Президент Австрії розпочав свій візит до Львова з відвідин Ратуші

Федеральний президент Республіки Австрія відвідав Львів в межах офіційного візиту в Україну.

Сьогодні зранку Александер Ван дер Беллен зустрівся з міським головою Львова Андрієм Садовим. У складі делегації були також дружина австрійського президента Доріс Шмідауер, міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайссль, посол Австрії в Україні Герміне Поппелер і почесний консул Австрії у Львові Маркіян, пише видання ZAXID.NET.

Під час зустрічі міський голова Львова Андрій Садовий презентував Ван дер Беллену кілька міських проектів, що мають безпосередній стосунок до Австрії. Зокрема, культурно-мистецький проект "Фабрика повидла" і фестиваль класичної музики LvivMozArt. присвячений музичній спадщині молодшого сина Моцарта, який жив та працював у Львові протягом 30 років. Це спільна ініціатива українського диригента Оксани Линів та міста Львова. "Будемо мати за честь, якщо ви, як наш гість, приєднаєтесь до нас на LvivMozArt", – додав Андрій Садовий.

Також він зазначив, що Львів і Україна занепокоєні проектом будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Польща, Латвія та Литва підписали відкритий лист до парламентів європейських держав, у якому висловлюють занепокоєння щодо енергетичної безпеки Європи через будівництво "Північного потоку-2",

– додав Андрій Садовий, та запропонував Австрії долучитись до цієї заяви.

Нагадаємо, що у ході візиту до Львова Александер Ван дер Беллен зустрічатиметься також з керівництвом Львівської області, а також поспілкується з молоддю. Разом з президентом до Львова приїхала також делегація представників ділових та бізнесових кіл Австрії.