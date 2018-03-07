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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Президент Австрії відвідає Україну

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Президент Австрії відвідає Україну
Президент Австрії відвідає Україну / eurointegration.com.ua

Наступного тижня президент Австрії Александер Ван дер Беллен та його дружина Доріс Шмідауер у супроводі Міністра закордонних справ Карін Кнайссль та великої делегації з питань економіки та культури здійснять візит до Києва та Львова.

Про це повідомило інформаційне агентство UNN з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

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Візит розпочнеться у вівторок, 13 березня. Запланована прогулянка старим містом та спілкування з представниками громадського суспільства та студентами. Ввечері заплановано зустріч з представниками австрійської економіки, а також з австрійцями, залученими в роботі ОБСЄ та інших міжнародних організацій

У середу 14 березня заплановано покладання вінку до Могили невідомого солдата, покладання колосків зерна до Меморіалу жертв Голодомору в знак пам’яті штучно спричиненої голодної смерті мільйонів українців в 1932 – 1933 роках, а також покладання квітів в знак пам’яті загиблих на Майдані у 2014 році.

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У рамках візиту відбудуться переговори тет-а-тет двох президентів та переговори за участі делегації. Міністр закордонних справ Карін Кнайссль підпише угоду щодо співпраці в галузі культури та освіти. Одразу після спільного підходу до преси двох президентів австрієць Крістоф Отто з організації Global 2000 буде нагороджений Президентом Порошенком українським орденом за свій проект допомоги дітям Чорнобиля.

Після обіду президенти візьмуть участь в економічному форумі. Офіційна частина візиту в Києві завершиться переговорами з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

На третій день перебування в Україні Ван дер Беллен та Доріс Шмідауер відвідають Львів. Після прогулянки та запису в книзі почесних гостей міста заплановано візит до австрійської бібліотеки. У кінці свого перебування в Україні президент зачитає доповідь та поспілкується зі студентами в Українському католицькому університеті.

Теги: Новини України Новини політики Австрія Петро Порошенко Новини Києва Новини Львова Володимир Гройсман
Джерело: 24 Канал
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