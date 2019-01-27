Президент Австрії жорстко розкритикував Трампа через "Північний потік-2"
Політика США щодо "Північного потоку-2" є несправедливою і не враховує інтереси країн Євросоюзу. При цьому США і Росія мають свої інтереси у послабленні ЄС.
Про це заявив президент Австрії Александр Ван дер Беллен, повідомляє газета Der Standard.
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Він переконує, США чинять тиск на ЄС через проект газопроводу.
Адміністрація американського президента Дональда Трампа ставиться до ЄС і до окремих його країн, як своєї колонії,
– заявив Ван дер Беллен.
Так австрійський лідер прокоментував ситуацію не лише довкола "Північного потоку-2", але й ядерної угоди з Іраном. Він стверджує, що такі країни як США і Росія зацікавлені в ослабленні ЄС.
США нагадують про свої чітку оцінку "Північному потоку-2" – там російсько-німецький проект газопроводу засуджують і обіцяють санкції усім причетним. Зокрема, посол США у Німеччині Річард Гренелл відправив листи компаніям у ФРН, в яких пригрозив можливістю санкцій з боку Вашингтона через підтримку будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Що таке "Північний потік-2" та чим він загрожує Україні?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.