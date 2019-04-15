Президент Еквадору пояснив, чому в Ассанжа забрали притулок

Президент Еквадору Ленін Морено заявив, що Джуліан Ассанж намагався перетворити дипломатичну установу в "центр шпигунства" проти інших країн і неодноразово порушував умови, на яких йому було надано політичний притулок.

Так він пояснив рішення, яке позбавило Ассанжа притулку і зараз розглядає питання про екстрадицію засновника WikiLeaks до Сполучених Штатів Америки.

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У інтерв'ю The Guardian Морено, сказав, що засновник WikiLeaks, перебуваючи в посольстві, втручався в справи інших держав і в демократичні процеси в них. Як приклад він навів публікації WikiLeaks про Ватикан.

Він також звинуватив Ассанжа в тому, що він погрожував представникам самого Еквадору, і не дотримувався, перебуваючи в посольстві, гігієнічних норм.



Президент Еквадору Ленін Морено

Морено підтвердив, що британська влада дала йому гарантії того, що Ассанжа не видадуть в країну, де йому може загрожувати страта. За звинуваченнями, висунутими на адресу Ассанжа в США на даний момент, йому загрожує до 5 років в'язниці. Звинувачення не стосуються публікації WikiLeaks матеріалів із сервера Демократичної партії США, зламаного, як стверджує американське слідство, російськими хакерами.

Критики Леніна Морено стверджують, що він вирішив видати Ассанжа з помсти за публікації про його брата, який, як випливає з опублікованих нещодавно WikiLeaks документів, заснував в Панамі офшорну компанію.

Хто такий Джуліан Ассанж?Це австралійський журналіст, який заснував у 2006 році організацію WikiLeaks. На її сайті розміщені секретні документи і викривають матеріали різних світових лідерів.

11 квітня поліція Лондона арештувала його у будівлі дипустанови. На території посольства Еквадору у Лондоні Джуліан Ассанж провів майже 7 років. Приводом для затримання стало нібито порушення Ассанжем умов звільнення під заставу у 2012 році.

Джуліана Ассанжа арештували у Лондоні: дивіться відео

Пізніше у Скотленд-Ярді уточнили, що Ассанжа арештували на вимогу США, а влада Еквадору дозволила британським правоохоронцям увійти на територію посольства.

Що відомо про звинувачення проти Джуліана Ассанжа

Ассанж з 2012 року перебуває на території посольства Еквадору в Лондоні, де йому було надано притулок. Так засновник WikiLeaks намагався уникнути екстрадиції до Швеції, де був виданий ордер на його арешт у зв'язку із звинуваченнями в домаганні та також в згвалтуванні. Головним побоюванням Ассанжа було те, що Швеція депортує його в США, де австралійцю загрожує до 35 років тюремного ув'язнення або смертна кара за публікацію секретних документів Держдепартаменту.



Джуліан Асаанж жив у посольстві Еквадору

Висунуті звинувачення засновник WikiLeaks відкидає і називає їх політично мотивованими. У 2017 році відкрита проти нього в Швеції справа була закрита, однак Великобританія наполягає на тому, що Ассанж повинен бути арештований через неявку в суд в Лондоні.

Раніше уряд Еквадора заявляв, що не планує звертатися до уряду Великобританії від імені засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа для обговорення ситуації, що стосується його перебування в посольстві у Лондоні.

Посольство Еквадору вимагало, щоб Ассанж, дотримувався чистоти, дбав про свого кота і не говорив на теми, які можуть нашкодити дипломатичним інтересам Еквадору.