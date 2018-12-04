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      Президент Еквадору та Манафорт обговорювали варіанти видачі Ассанжа США, – The New York Times

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      Пол Манафорт
      Пол Манафорт / Фото з відкритих джерел

      Президент Еквадору Ленін Морено і його помічники у 2017 році обговорювали з колишнім керівником передвиборного штабу Дональда Трампа Полом Манафортом можливість та способи видання США засновника сайту WikiLeaks Джуліана Ассанжа.

      Про це повідомило видання The New York Times.

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      Зазначається, що Манафорт спочатку мав намір під час зустрічі з Морено в Кіто обговорити проект угоди, що передбачала капіталовкладення китайського бізнесу в енергетичну систему Еквадору. Однак президент цієї країни і його помічники досить швидко перевели розмову на те, яким чином зняти з себе тягар відповідальності за надання притулку Ассанжу у посольстві в Лондоні. Манафорт припустив, що зможе допомогти в цьому Кіто.

      Екс-глава штабу Трампа провів фінальну зустріч з Морено через кілька днів після призначення Роберта Мюллера спецпрокурором для проведення розслідування втручання Росії у вибори в США 2016 року. 

      Нагадаємо, британська газета The Guardian раніше стверджувала, що Пол Манафорт зустрічався із засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем у 2013-му, 2015-му і 2016-му році у посольстві Еквадору в Лондоні.

      Додамо, що всередині листопада стало відомо, що влада США висунула звинувачення на адресу Ассанжа.

      Хто такий Пол Манафорт?Американський юрист, лобіст і політичний консультант. Був радником Віктора Януковича та займав посаду керівника виборчого штабу Дональда Трампа. Наразі перебуває під слідством кількох федеральних агентств. Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні щодо можливих незаконних зв'язків виборчого штабу Трампа з російським керівництвом.

      Теги: Новини політики Пол Манафорт Джуліан Ассанж Еквадор Новини США
      Джерело: 24 Канал
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