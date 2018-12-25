Президент Федерації баскетболу України заплатить гравцю збірної за травму

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський прокоментував травму гравця збірної України Олександра Кобця.

24 Канал писав, що Кобець травмував коліно в матчі зі Словенією і пропустить залишок сезону. З нинішнього сезону Олександр виступає за фарм-клуб команди НБА "Вашингтон Візардс" в G-Лізі.

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Я особисто заплачу Кобцю за травму, тому що він виконав усі наші домовленості. Я за Сашею дивлюся, як батько, щоб він не помилився. Він така людина, що за ним потрібно дивитися. Зараз він став на шлях. Він хоче стати гравцем НБА. Я вважаю, що у нього є всі шанси. Він приїхав в збірну і виніс Словенію. За це я вдячний йому. На жаль, його емоції привели до непотрібної травмі. Зараз його оперуватимуть в США. Я взяв на себе всі витрати. Сподіваюся, що влітку він почне грати і буде одним з провідних гравців збірної України,

– сказав Бродський.

Нагадаємо, що Федерація баскетболу оголосила про старт продажів квитків на останній домашній матч збірної України у відборі до чемпіонату світу-2019.

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