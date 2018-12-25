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      Президент Федерації баскетболу України заплатить гравцю збірної за травму

      65 Читать новость на русском
      Олександр Кобець
      Олександр Кобець

      Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський прокоментував травму гравця збірної України Олександра Кобця.

      24 Канал писав, що Кобець травмував коліно в матчі зі Словенією і пропустить залишок сезону. З нинішнього сезону Олександр виступає за фарм-клуб команди НБА "Вашингтон Візардс" в G-Лізі.

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      Я особисто заплачу Кобцю за травму, тому що він виконав усі наші домовленості. Я за Сашею дивлюся, як батько, щоб він не помилився. Він така людина, що за ним потрібно дивитися. Зараз він став на шлях. Він хоче стати гравцем НБА. Я вважаю, що у нього є всі шанси. Він приїхав в збірну і виніс Словенію. За це я вдячний йому. На жаль, його емоції привели до непотрібної травмі. Зараз його оперуватимуть в США. Я взяв на себе всі витрати. Сподіваюся, що влітку він почне грати і буде одним з провідних гравців збірної України,
      – сказав Бродський.

      Нагадаємо, що Федерація баскетболу оголосила про старт продажів квитків на останній домашній матч збірної України у відборі до чемпіонату світу-2019.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Збірна України з баскетболу Баскетбол
      Джерело: 24 Канал
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