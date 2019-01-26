Президент Федерації боротьби Грузії побив ланцюгом дворазового чемпіона Європи: відео сутички

Президент Федерації боротьби Грузії Тамаз Гегешидзе затриманий за звинуваченням у побитті спортсмена в ході чемпіонату країни з греко-римської боротьби.

Змагання проходили у тбіліському Палаці спорту з 10-го по 13 січня, але відео з місця подій з'явилося в мережі пізніше.

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У фінальній сутичці у ваговій категорії до 87 кг зустрічалися дворазовий чемпіон Європи Зураб Датунашвілі і Роберт Кобліашвілі. Суддя дав бал на користь останнього, що обурило чемпіона. Ситуація швидко переросла в бійку за участю команд спортсменів і уболівальників, в якій постраждав саме Датунашвілі.

На відео показали, як президент Федерації боротьби вдарив його по обличчю залізним ланцюгом, а потім кілька разів кулаком. Кілька людей розтягували президента Федерації і спортсмена, у якого обличчя було вкрите кров'ю.

Президент Федерації боротьби Грузії побив спортсмена: дивіться відео



24 канал писав, що грузинський боксер Леван Шонія кілька разів ударив свого тренера після поразки від болгарина Спаса Генова. Отримавши удар від Шонії, його наставник в боргу не залишився і тут же завдав удар у відповідь.

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