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Президент ФІФА назвав ЧС-2018 кращим в історії

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Джанні Інфантіно
Джанні Інфантіно / Getty Images

Джанні Інфантіно заявив, що вважає російський мундіаль кращим в історії проведення чемпіонатів світу.

Президент ФІФА сказав, що чемпіонат світу-2018 з футболу допоміг змінити погляд людей на Росію.

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Інфантіно на підтвердження своїх слів привів відповідну статистику. Функціонер зазначив, що турнір зібрав понад три мільярди телеглядачів, і привернув більше мільйона вболівальників у Росії. Він також високо відгукнувся про застосування системи відеодопомоги арбітрам (VAR) і роботи волонтерів.

"Я 20 років у футболі, мені є з чим порівнювати: це моя робота. Рівень інфраструктури: арени, аеропорти. Це краще, що було на мундіалі", – заявив глава ФІФА.

Раніше українські та світові культурні діячі звернулися до керівництва всіх країн-учасниць ЧС-2018 з закликом бойкотувати його, наполягаючи, що це буде "футбол на крові" і нагадуючи про ув’язнених в РФ українських політв'язнів, зокрема Олега Сенцова, окупацію Криму, війну на Донбасі, катастрофу MH17.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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