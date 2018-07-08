Президент Хорватії танцювала разом з гравцями в роздягальні: відео
У суботу, 7 липня, президент Хорватії Колінда Грабар-Китарович відсвяткувала разом з командою перемогу в чвертьфіналі чемпіонату світу.
Про це йдеться на сайті "Gazeta.ua".
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Після переможного матчу проти збірної Росії президент Хорватії зайшла в роздягальню, де спочатку привітала гравців, а потім почала з ними танцювати.
Хорватський президент відсвяткувала перемогу всередині роздягальні після гри на Чемпіонаті світу,
– йдеться в дописі.
Нагадаємо, гравці хорватської збірної записали відеозвернення до українців після перемоги над збірною Росії на Чемпіонаті світу.
Джерело: 24 Канал
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