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      Президент Ірану погрожував піти у відставку, якщо військові не зізнаються у збитті літака МАУ

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      Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Getty images

      Президент Ірану Хасан Рухані ще кілька днів після катастрофи українського пасажирського літака під Тегераном не знав реальних причин трагедії. Про те, що борт збили, військове керівництво держави наважилось повідомити йому аж через 72 години.

      Увесь цей час в Ірані тривали "дебати" про те, як замаскувати правду і приховати відповідальність за катастрофу. Про це пише The New York Times.

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      Протягом кількох днів Корпус вартових ісламської революції відмовлялися повідомити президенту Хасану Рухані правду, а його уряд публічно заперечував, що літак був збитий. Коли вони нарешті сказали йому, Рухані висунув їм ультиматум: або зізнавайтеся, або я піду у відставку,
      – йдеться у тексті.

      Як іранські військові намагалися приховати правду:

      • Генерали КВІР створили секретний слідчий комітет, який почав власне розслідування авіакатастрофи.
      • "Експерти" з кібербезпеки навіть вивчали версію про злом системи ППО Ірану Ізраїлем або США.
      • Командування Корпусу розглядали такий варіант: приховати відомості про причини катастрофи аж до декодування "чорних скриньок" літака.
      • У цей час Хасан Рухані кілька разів намагався додзвонитися до командування Корпусу вартових Ісламської революції, але йому не відповідали.

      Що відомо про Корпус вартових ісламської революції?Це військово-політична формація, яка згідно з конституцією Ірану, існує паралельно зі збройними силами країни. Вона відповідає за "захист Ісламської революції та її звершень".

      Першим високопоставленим офіцером, який дізнався про збиття літака МАУ, став Амір-Алі Хаджизаде. Він повідомив про це командувачу ППО Абдулрахіму Мусаві, начальнику Генштабу ЗС Ірану Мохаммаду Багері і командувачу КВІР Хоссейну Саламі. Вже після цього інформація дійшла до президента країни.

      Що відомо про авіакатастрофу літака МАУ в Ірані?Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Відповідальність за скоєне взяв на себе Корпус вартових ісламської революції.

      Президент Ірану Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та пообіцяв покарати винних. Україна вимагатиме повної компенсації. Водночас, чорні скриньки зі збитого літака Іран не поспішає віддавати, хочуть розшифрувати їх самостійно.


      Авіакатастрофа українського літака в Ірані/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: МАУ Авіакатастрофа МАУ в Ірані Іран ЗМІ
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