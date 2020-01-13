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      Президент Ірану схвалив внесення Пентагону до списку "терористичних організацій"

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      Президент Ірану підтримав внесення Пентагону до списку "терористичних організацій" / AP

      Президент Ірану Хасан Рухані схвалив внесення Пентагону та армії США в список "терористичних організацій". Відповідну резолюцію ухвалив парламент. "

      Рухані дав вказівку відповідним організаціям виконати резолюцію, про це повідомляє іранське агентство Tasnim.

      Дивіться також: Військову базу США в Іраку знову обстріляли: є поранені – відео

      Після вбивства іранського генерала Касема Сулеймана в Іраку парламент Ірану 7 січня одноголосно прийняв законопроєкт, згідно з яким армія США і Пентагон визнаються терористичними організаціями.

      У список "терористів" потрапили всі представники армії США, а також пов'язані з Пентагоном компанії, причетні до вбивства Сулеймані. До цього Тегеран визнавав "терористичною організацією" тільки Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

      Президент Ірану Хасан Рухані також наголосив, що Сполучені Штати Америки є відповідальними за неспокій у регіоні. Водночас, за його словами, офіційний Вашингтон своєю присутністю спровокував гнів серед народів.

      Що відомо про атаку Ірану на військові бази США в Іраку

      8 січня Іран атакував ракетами військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. Загинули 80 осіб, серед них не було громадян США та Іраку. Ракетні удари – відповідь Ірану на ліквідацію американцями іранського генерала Касема Сулеймані 3 січня.

      Іран має намір вдарити ще по 100 цілях США. Після атак Трамп заявив, що США накладуть додаткові потужні санкції на економіку Ірану у відповідь на атаку цієї країни.

      Американські ЗМІ оприлюднили інформацію, що військовослужбовці США на базі "Айн Аль-Асад" в Іраку знали про заплановану ракетну атаку зі сторони Ірану. Це дозволило військовим сховатися за 2,5 години до початку обстрілу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Авіакатастрофа МАУ в Ірані Новини США Іран
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