Президент Ірану схвалив внесення Пентагону до списку "терористичних організацій"

Президент Ірану Хасан Рухані схвалив внесення Пентагону та армії США в список "терористичних організацій". Відповідну резолюцію ухвалив парламент. "

Рухані дав вказівку відповідним організаціям виконати резолюцію, про це повідомляє іранське агентство Tasnim.

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Після вбивства іранського генерала Касема Сулеймана в Іраку парламент Ірану 7 січня одноголосно прийняв законопроєкт, згідно з яким армія США і Пентагон визнаються терористичними організаціями.

У список "терористів" потрапили всі представники армії США, а також пов'язані з Пентагоном компанії, причетні до вбивства Сулеймані. До цього Тегеран визнавав "терористичною організацією" тільки Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Президент Ірану Хасан Рухані також наголосив, що Сполучені Штати Америки є відповідальними за неспокій у регіоні. Водночас, за його словами, офіційний Вашингтон своєю присутністю спровокував гнів серед народів.

Що відомо про атаку Ірану на військові бази США в Іраку

8 січня Іран атакував ракетами військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку. Загинули 80 осіб, серед них не було громадян США та Іраку. Ракетні удари – відповідь Ірану на ліквідацію американцями іранського генерала Касема Сулеймані 3 січня.

Іран має намір вдарити ще по 100 цілях США. Після атак Трамп заявив, що США накладуть додаткові потужні санкції на економіку Ірану у відповідь на атаку цієї країни.

Американські ЗМІ оприлюднили інформацію, що військовослужбовці США на базі "Айн Аль-Асад" в Іраку знали про заплановану ракетну атаку зі сторони Ірану. Це дозволило військовим сховатися за 2,5 години до початку обстрілу.