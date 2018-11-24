Президент Латвії поїде на Донбас

Президент Латвійської Рестпубліки Раймондс Вейоніс відвідає територію Донбасу поблизу лінії зіткнення, де триває російсько-українська війна.

Про це розповів Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі з Грибаускайте.

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"Президент Латвії Раймондс Вейоніс відвідає Донбас біля лінії зіткнення, щоб побачити на власні очі, що там відбуваються, пересвідчитися у зусиллях України у відновленні інфраструктури у звільнених від російської окупації містах", – повідомив глава держави.

Президент Латвії @Vejonis відвідає Донбас біля лінії зіткнення, щоб побачити на власні очі, що там відбуваються, пересвідчитися у зусиллях України у відновленні інфраструктури у звільнених від російської окупації містах. — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 ноября 2018 г.

Латвійський президент наголосив, що не визнає псевдовибори ватажка проросійських бойовиків на окупованому Донбасі та підтримує посилення санкцій проти Росії.

Також, Порошенко нагородив лідера Латвії Орденом Ярослава Мудрого 1 ступеня "за вагомий підтримку України".

Нагадаємо, Президент Латвійської Республіки Раймондс Вейоніс 24 листопада перебуває з офіційним візитом в Україні. Він вже зустрівся з Президентом України Петром Порошенком у Маріїнському палаці.