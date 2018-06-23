Президент ледь не загинув під час виступу на сцені у Зімбабве: моторошні кадри

23 червня у Зімбабве на мітингу за участю президента країни Еммерсона Мнангагви стався вибух, внаслідок чого поранення зазнали віце-президент і міністр навколишнього середовища, натомість сам очільник держави не постраждав.

Як сповістив Мнангагва у своєму Twitter, поранено також і кількох сторонніх людей, однак точна кількість потерпілих є невідомою.

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This afternoon, as we were leaving a wonderful rally in Bulawayo, there was an explosion on the stage. Several people were affected by the blast, and I have already been to visit them in the hospital. — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) June 23, 2018

За словами президента Зімбабве, вибух стався за кілька метрів від нього.

Зауважимо, на відео, яке оприлюднили у соцмережах, видно, як президент покидає сцену після свого виступу та лунає вибух.

Відео, як у Зімбабве біля президента пролунав вибух: є поранені

Додамо, на мітингу очільник держави виступав як кандидат у президенти на виборах, які мають відбутися в Зімбабве 30 липня.

За інформацією видання The Herald-Zimbabwe з посиланням на місцевих посадовців, Мнангагва не постраждав і його евакуювали зі стадіону неушкодженим, зараз він перебуває у Будинку уряду Булавайо.



Внаслідок вибузу у Зімбабве постраждали багато осіб, натомість президент країни залишився неушкодженим

Відповідно до непідтверджених даних, в результаті вибуху отримали поранення віце-президент Кембо Мохаді та міністр із захисту навколишнього середовища Зімбабве Оппа Мунчінгурі-Кашира. Постраждали також співробітники служби безпеки.

Нагадаємо, схожий випадок 23 червня стався у ще одній африканській країні – в Ефіопії під час зустрічі нового прем'єр-міністра країни Абія Ахмеда з його прихильниками невідомий кинув ручну гранату у трибуну, за якою стояв очільник уряду. У підсумку політик не постраждав, а ось декілька людей, які перебували у натовпі, загинули, також багато хто зазнав поранення.