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Президент Литви розповіла про можливість нападу Росії

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Президент Литви Даля Грибаускайте
Президент Литви Даля Грибаускайте / Фото з вільних джерел

Президент Литви Даля Грибаускайте вважає, що небезпека вторгнення Росії до Литви існує, але у випадку адекватного захисту цього не трапиться.

Про повідомляє Spiegel Online.

Читайте також: Україна створила збройні сили, які здатні себе захистити, – Ґрібаускайте

"Небезпека вторгнення велика, якщо ми не будемо постійно захищатися. Якщо ми продемонструємо, що можемо та хочемо захищатися, на нас ніхто не нападе", – заявила президент Литви.

За її словами, до можливого нападу РФ треба бути готовими політично та технологічно.

Російські війська на кордоні з Балтією і Польщею в десять разів сильніші, ніж війська НАТО. Але мова йде про більше, ніж про цифри. Йдеться про зобов’язання і волю до захисту. Якщо наші люди і наші партнери підтримують це, у нас немає підстав для того, щоб нас окупували,
– додала Грибаускайте.

За словами президентки, західні держави досі є наївними у своїй оцінці Росії.

"Лише коли на них скоєно напад та вони помічають, що Росія втручається у їхні інтереси, шпигує за ними чи маніпулює їхніми виборами, вони прокидаються", – зазначила Грибаускайте.

Теги: Новини політики Литва Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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