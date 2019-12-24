19:14
24 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar покер
      more
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Кадиров пішов в UFC. Росія – для сумних
      Вєсті Кремля
      23:24, 23 грудня
      Вєсті.UA: Спонсорська допомога "Слугам народу". Нові перли від Тищенка
      Вєсті.UA
      22:02, 23 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС

      Президент має відсторонитися і дати правоохоронним органам працювати, – Садовий про корупцію

      62 Читать новость на русском
      В Україні президент завжди чинив тиск на правоохоронну систему / 24 канал

      Україна за рівнем корупції є лідером серед європейських країн. Про це говорять на всіх великих зустрічах, коли зустрічаються очільники держав. Тож у президента немає іншого варіанту, як бути максимально відстороненим і дати можливість працювати правоохоронній системі.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив мер Львова Андрій Садовий. 

      Цікаво: Рекордсмени у Раді: хто з нардепів має найбільше антикорупційних кейсів

      Політик відзначив, що в Україні зараз саме той період, коли мають відбуватися не тільки резонансні розслідування чи судові процеси, а й ухвалюватися резонансні вироки та покарання.

      Чомусь я до Антикорупційного суду маю довіру,
      – зазначив Садовий.

      На його думку, враховуючи, що всі депутати, які мають найбільше антикорупційних кейсів, будуть фігурантами в кінцевому випадку Антикорупційного суду, то цей суд буде приймати чесні вироки.

      ► Садовий про зняття недоторканності

      Мер Львова наголосив, що після скасування недоторканності збільшиться кількість підозр, оскільки, як правило, нардепи йшли в парламент, щоб сховатися від кримінальних переслідувань.

      Читайте також: Скасування депутатської недоторканності: що насправді ухвалили парламентарі

      На його думку, приклади різних країн, зокрема, таких як Румунія чи Ізраїль, мають стати взірцевими моделями для України. В цих державах покарання отримували навіть ті, хто займали найвищі керівні посади.

      Він пояснив, що коли політики йдуть до влади, хочуть служити для людей і при цьому багато обіцяють, то вони мають бути готовим понести покарання у випадку скоєння правопорушень.

      ► Роль президента у боротьбі з корупцією

      За словами Садового, в Україні саме президент завжди приймав рішення стосовно політиків, міністрів, і тільки з його дозволу можна було починати проводити розслідування. Натомість зараз, навпаки, очільник держави має відсторонитися і дати правоохоронним органам працювати без тиску. 

      Новий рік Білого Щура 2020: як його правильно зустріти
      сьогодні
      17178
      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Андрій Садовий Корупція Президент України Антикорупційний суд
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Олімпійська надія Магучіх та 13-річний чемпіон Середа: спортивні відкриття України у 2019 році
      Вісент Луїс 33
      сьогодні , 17:05 Фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье": детали вброса
      Юрій Бутусов 1576
      23 грудня , 19:00 Алергія на шкірі: чому виникає, як виглядає та чим лікувати
      1253
      сьогодні , 16:30 Металобрухт РФ: як насправді виглядає "величний" флот російської армії
      Михайло Макарук 1469
      сьогодні , 16:00 Що таке TikTok: чому він такий популярний і як працює додаток
      Михайло Года 632
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук