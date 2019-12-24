Президент має відсторонитися і дати правоохоронним органам працювати, – Садовий про корупцію

Україна за рівнем корупції є лідером серед європейських країн. Про це говорять на всіх великих зустрічах, коли зустрічаються очільники держав. Тож у президента немає іншого варіанту, як бути максимально відстороненим і дати можливість працювати правоохоронній системі.

Про це в прямому ефірі 24 каналу повідомив мер Львова Андрій Садовий.

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Політик відзначив, що в Україні зараз саме той період, коли мають відбуватися не тільки резонансні розслідування чи судові процеси, а й ухвалюватися резонансні вироки та покарання.

Чомусь я до Антикорупційного суду маю довіру,

– зазначив Садовий.

На його думку, враховуючи, що всі депутати, які мають найбільше антикорупційних кейсів, будуть фігурантами в кінцевому випадку Антикорупційного суду, то цей суд буде приймати чесні вироки.

► Садовий про зняття недоторканності

Мер Львова наголосив, що після скасування недоторканності збільшиться кількість підозр, оскільки, як правило, нардепи йшли в парламент, щоб сховатися від кримінальних переслідувань.

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На його думку, приклади різних країн, зокрема, таких як Румунія чи Ізраїль, мають стати взірцевими моделями для України. В цих державах покарання отримували навіть ті, хто займали найвищі керівні посади.

Він пояснив, що коли політики йдуть до влади, хочуть служити для людей і при цьому багато обіцяють, то вони мають бути готовим понести покарання у випадку скоєння правопорушень.

► Роль президента у боротьбі з корупцією

За словами Садового, в Україні саме президент завжди приймав рішення стосовно політиків, міністрів, і тільки з його дозволу можна було починати проводити розслідування. Натомість зараз, навпаки, очільник держави має відсторонитися і дати правоохоронним органам працювати без тиску.